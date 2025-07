Oliveira se rinde a los puños de Topuria: “Nunca había sido noqueado así"

Charles Oliveira vivió algo más que una derrota en el último 'Main Event' del UFC 317. El Padre Tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a las mayores leyendas del deporte, y a sus 35 años, 'Do Bronx' sufrió uno de los nocauts del año a manos de Ilia Topuria, a los dos minutos y medio del combate por el título del peso ligero de la UFC.

El brasileño, con más de 45 peleas profesionales a sus espaldas y con el récord histórico de finalizaciones en la promotora, no traicionó su estilo ante el hispanogeorgiano y decidió mantener su enfoque agresivo de ir hacia delante. Conectó un buen codazo e incluso logró poner a Topuria contra la reja antes de llevárselo al suelo, pero no pudo hacer nada cuando el combate volvió al striking de pie.

Tras unos golpes al cuerpo de Charles, Ilia encontró el hueco en la guardia con un jab limpio, seguido de dos crochets que mandaron a Oliveira a otro planeta. Con la mirada completamente perdida, el cuerpo del brasileño cayó rendido al suelo, en una imagen nunca antes vista en él. Sobre todo esto reflexionó en una entrevista concedida a 'AJFight', la primera desde aquella noche en Las Vegas.

Una fuerza que 'Do Bronx' no había sentido

"Ilia es sin duda el golpeador más fuerte al que me he enfrentado. Es quien más fuerte me ha pegado. No puedo negarlo. Me he llevado golpes muy duros de tipos como Justin Gaethje, Dustin Poirier o Michael Chandler, que solo terminaron en un knockdown, pero en el pasado nunca me habían noqueado. Me habían derribado con puñetazos, pero esta vez me noquearon. Ha sido algo nuevo para mí. No sabía lo que había pasado", dijo.

‘El Matador’ venía avisando de lo que iba a pasar en el T-Mobile Arena. Estaba seguro de que el combate no pasaría del primer asalto, y así fue. Una premonición que cumplió también tras dormir a otras dos leyendas: Volkanovski y Holloway.

No pudo ejecutar su estrategia

El excampeón del peso ligero y mayor sometedor de todos los tiempos en UFC se mostró crítico también con el ‘game plan’ ejecutado dentro de la jaula. "Lo cambiaría todo. No en el entrenamiento, sino en la pelea. Todo lo que entrené no lo puse en práctica. No hice nada de lo que entrené, no hice nada en la pelea. Tuvo un momento de suerte, me superó, siguió su estrategia y se convirtió en campeón. En realidad, (la estrategia) era golpear y salir, pisar las rodillas, usar secuencias de manos para poder patear alto a la cabeza, mantener la distancia con mis patadas frontales. Había entrenado muchas patadas a la pantorrilla, muchos pisotones de rodilla, no quedarme quieto. Y la pelea comenzó, me quedé quieto, recibiendo golpes. Las anteriores son cosas que debería haber hecho, pero no hice", afirmó.

Topuria golpea a un Oliveira noqueado / LAP

"No sé qué me llevó a abandonar la estrategia. De hecho, no, no me había pasado antes. Pero hablando de MMA, todo es muy impredecible. Armas la estrategia, pero cuando llega el momento, terminas cambiándola y yendo en otra dirección, con un enfoque diferente. Eso es lo que más me frustra. Haber entrenado tan duro para una cosa y no haberla logrado en la pelea", admitió ‘Do Bronx’, que entrena en uno de los gimnasios más prestigiosos del mundo de las MMA, como es la 'Chute Boxe' de Diego Lima.

"Si hubiera mantenido la distancia, movido las manos, trabajado la patada frontal, trabajado los pisotones, lo hubiera mantenido a raya, conectado las manos, golpeado y escapado, y, en el momento justo, hubiera intentado derribarlo, creo que habría sido una pelea completamente diferente".