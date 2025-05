Oliveira ya amenaza a Topuria: "Lo voy a noquear"

Ilia Topuria y Charles Oliveira serán los dos grandes protagonistas de la International Fight Week de la UFC, un evento numerado, el UFC 317, en el que estará en juego el cinturón vacante del peso ligero para coronar al 'sucesor' de Islam Makhachev en el trono. Recordemos que el daguestaní era el gran objetivo del hispano-georgiano tras su subida de categoría, pero este ha optado por la misma vía: ascender al wélter y retar a Jack Della Madalena.

El futuro entre Topuria y Makhachev es muy incierto y, por el momento, no se verán las caras dentro de la jaula. Quien sí tratará de bajarle los humos es Charles Oliveira, ex monarca de las 155 libras y uno de los peleadores más queridos de la UFC. En el T-Mobile Arena de Las Vegas, 'Do Bronx' quiere tocar de nuevo el cielo y adjudicarse el cinturón que un día fue suyo.

El reto para el brasileño es mayúsculo, ya que tendrá delante al chico de moda en la UFC. Topuria, invicto con un 16-0 profesional, viene de "dormir" a dos leyendas e instituciones de las MMA como Alexander Volkanovski y Max Holloway. Estas dos victorias —una para coronarse en el peso pluma y la otra como primera defensa— han dejado claro que tiene madera para ser el mejor luchador del mundo. Por el momento, está en el número 3 del ránking libra por libra, tan solo por detrás de Islam y Jon Jones, el 'GOAT' de la UFC.

Oliveira quiere frenar su ascenso

Pese a que ya ha habido algunos intercambios de palabras entre Topuria y Oliveira en los últimos meses, el del Chute Boxe Gym parece haber tomado la iniciativa en el trash talk. En una entrevista con la marca Full Violence, Charles afirmó tener lo necesario para frenar el ascenso del 'Matador'. "Es una gran pelea, él es un gran peleador... pero no necesito demostrarle a nadie quién soy. Voy a noquear a este tipo. Eso es en serio", dijo.

Recordemos que Oliveira es el peleador con más finalizaciones en la historia de la UFC (20), el que más victorias por sumisión acumula (16) y el que más bonificaciones por desempeño ha recibido (20). El combate ante Topuria —que ha finalizado el 87% de sus peleas— promete ser un espectáculo garantizado. Es casi imposible que llegue a la decisión de los jueces.

Pese a tener un juego de muay thai básico pero efectivo, se antoja difícil que Oliveira sea capaz de hacer lo que nunca nadie ha logrado: impactar en el mentón de Topuria y conseguir ese KO. De sus 23 victorias en la UFC, tan solo 4 han llegado por esa vía. De hecho, la fuerza de puños juega a favor de Ilia, quien quizás es el boxeador más técnico de toda la promotora y ha demostrado ser casi implacable en el juego de pie. En el suelo y el jiu-jitsu, 'Do Bronx' sí que es una auténtica amenaza, pero el 'Matador' posee una base de lucha grecorromana y una fuerza física tan grande que no se antoja fácil someterle.

Veremos dónde se juega la partida y quién se lleva el jaque mate.