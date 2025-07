Topuria: "¿Las MMA violentas? Estamos preparados para esos golpes"

Aún con el jet lag del viaje de Las Vegas a Madrid, Ilia Topuria se mostró satisfecho con su actuación ante Charles Oliveira en la que fue su primera rueda de prensa celebrada en Madrid tras el histórico nocaut en el UFC 317: "La pelea estuvo entretenida. Pude demostrar mi juego; pudimos luchar y mostrar nuestras habilidades en el suelo, así como la calidad en el striking."

Una de las polémicas surgidas tras ese nocaut a Do Bronx fueron los golpes finales de Topuria con Oliveira ya inconsciente en el suelo. Aunque totalmente legales en las MMA, fueron incomprendidos por un sector más generalista del deporte. Preguntado por ello, Ilia fue claro: "Violento no es, porque hay un reglamento. Antes de salir, tuve a ocho personas de la comisión explicándome las normas. Cuando tú noqueas, no puedes parar. Si no rematas y el rival da señales de vida, el árbitro no puede detener la pelea. Nosotros estamos perfectamente preparados para recibir este tipo de golpes. El boxeo es mucho más salvaje. Si te apagan las luces, te hacen el conteo y puedes seguir. No me importa que es lo que digan, yo estuve jugando con las reglas limpio. Ese es mi trabajo".

Con su exhibición en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Topuria consolidó una histórica racha de tres victorias ante Volkanovski, Holloway y Oliveira. Un estado de forma tan dominante que lo ha llevado al número uno del ránking libra por libra de la UFC, desbancando a Islam Makhachev. "Son momentos inolvidables. Oliveira cayó de forma impresionante. Es una energía que no se puede expresar con palabras. Recuerdo la alegría que sentí en ese instante. El golpe final te llena de emociones."

Topuria antes de pelear con Oliveira / UFC

Sobre su estatus como doble campeón —algo que solo otros nueve peleadores han logrado en la historia— comentó: "Es un sueño hecho realidad. Siempre me aferré a mis sueños. He tenido que vivir muchas aventuras. A los niños les diría que intenten disfrutar cada día."

Posibles rivales

Sobre Paddy y su próximo rival: "Si dependiese de mí Paddy. Por eso fue que yo lo subí. Es de los más fáciles. Yo pelearía con él, no esperaría demasiado, porque si entras con tantos requisitos... A lo mejor nunca se da el combate. Yo ofrezco flexibilidad. Ahora Paddy está en problemas porque yo soy flexible."

El sueño de la UFC en España sigue vivo

Otro de los temas destacados fue la llegada de la UFC a España, un evento muy esperado que aún no se concreta: "No es fácil. Al principio no tenía la percepción de lo difícil que puede llegar a ser. Yo creo que para 2026 puede suceder." Sin embargo, Dana White, apenas minutos después de finalizar el UFC 317, fue tajante: "Ni siquiera es una opción ahora mismo."

SPORT preguntó a Topuria sobre un posible rival en su próxima defensa del título, el armenio Arman Tsarukyan. La respuesta fue contundente: "Tsarukyan es el más fácil de todos, incluso más que Paddy. No sé ni qué nombre ponerle. Imagínate tener la oportunidad de pelear por el campeonato del mundo y, cuando llega el día, retirarte porque te duele la espalda. No lo concibo. Sin un brazo me habría subido a pelear con Volk o Holloway, de cualquier forma. Mentalmente no está donde tiene que estar. Él no está en su ‘prime’, porque en su último combate ni siquiera se presentó. Arman no sabe qué hacer para limpiar su cagada. Cree que por estar hablando le van a dar la oportunidad, y la verdad es que no. Va a estar en el congelador un buen rato."

Sobre su propio nivel, Topuria fue categórico: "Con una preparación sólida, creo que nadie me puede ganar. Yo me considero el mejor del mundo. Tengo la convicción de que puedo hacer una estrategia contra quien sea para vencerlo."

Cuestionado sobre si su legado ya supera al de Conor McGregor —la mayor superestrella de todos los tiempos en la UFC—, Ilia fue humilde: "No lo sé. Yo lucho por mis sueños. Si tiene más mérito o no, lo decidís vosotros."

Y cerró con una frase que arrancó risas: "Si por mí fuera, mañana mismo tendríamos UFC en el Bernabéu: Makhachev en el primer asalto… y Paddy en el segundo. Pero como no depende de mí, tenemos que ver lo que el futuro nos depara.."

SPORT volvió a preguntarle por si podríamos verle más activo en el peso ligero: "El hecho de que haya cambiado de categoría me ha permitido poder disfrutar mucho más del proceso, que sea más llevadero, que no sea tan agresivo como el peso pluma y estaré más activo".