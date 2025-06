Topuria y McGregor: dos historias con un mismo guion

La comparación entre las carreras de Ilia Topuria y Conor McGregorse ha vuelto un tema recurrente desde el ascenso del 'Matador' a la élite de las artes marciales mixtas. Una parte del público, especialmente la más crítica, acusa al hispanogeorgiano de querer imitar a la mayor estrella de todos los tiempos. Sin embargo, más allá de estilos o actitudes, hay una serie de paralelismos que resultan difíciles de ignorar.

El irlandés, hoy semi retirado y más conocido por sus excesos fuera del octágono que por su presente deportivo, fue en su día el gran responsable de convertir a la UFC en un fenómeno global. McGregor fue el primer artista marcial en romper la barrera del propio deporte: se convirtió en un icono pop, una marca personal reconocida incluso por quienes no sabían qué era la UFC o las MMA, pero sí conocían el apellido McGregor.

Si trazamos una línea temporal entre las trayectorias de ‘Notorious’ y Topuria, surgen similitudes y coincidencias sorprendentes que alimentan esa narrativa. Desde sus inicios meteóricos hasta la conquista del título en el peso pluma, pasando por el salto al peso ligero en busca de una segunda corona, el guion parece repetirse. Y aunque cada uno tiene su personalidad bien definida, el eco de McGregor resuena inevitablemente cada vez que Ilia sube al octágono.

Campeones a la misma edad y con racha idéntica

La primera de las grandes semejanzas entre Ilia Topuria y Conor McGregor aparece en la consecución del título absoluto. Ambos se coronaron campeones del peso pluma de la UFC a los 27 años… y con un récord de 7-0 dentro de la promotora. McGregor tocó el cielo con aquel icónico nocaut sobre José Aldo en el UFC 194: una izquierda fulminante a los 13 segundos que ya forma parte de la historia de este deporte. Topuria, por su parte, hizo algo muy similar: acabó con el dominio de Alexander Volkanovski, considerado por muchos el GOAT de las 145 libras, con un KO en el segundo asalto del combate estelar del UFC 298.

McGregor fue campeón del pluma ante José Aldo / AGENCIAS

Ambos pusieron fin a la hegemonía de dos campeones hasta entonces intocables, dejando imágenes memorables para el archivo de los grandes momentos de la UFC. Si bien es cierto que McGregor siempre fue un striker refinado, con precisión quirúrgica y un timing privilegiado, Topuria ha moldeado su estilo con el paso del tiempo. Con una base sólida en grappling y lucha grecorromana, el 'Matador' se ha transformado en un boxeador temible, con una potencia de puños que ya es marca registrada.

Dos 'genios' delante del microfono

Aunque esta faceta no se desarrolla dentro de la jaula, es una parte esencial del espectáculo en la UFC: hablamos del "trash talk", ese juego verbal que los estadounidenses han elevado a la categoría de arte. En este terreno, tanto Ilia Topuria como Conor McGregor destacan como auténticos especialistas. Son capaces de construir una narrativa con sus palabras, de encender a millones de aficionados con un gesto, una frase… o un insulto certero.

McGregor y Topuria, dos trash talkers de categoría / TWITTER

McGregor cimentó gran parte de su fama precisamente en eso: ridiculizar a sus rivales antes de noquearlos, provocando y desestabilizando con una mezcla de carisma, arrogancia e inteligencia. Topuria, aunque con un enfoque algo más contenido, sigue una línea similar. Respeta a las leyendas, sí, pero no duda en mirar por encima del hombro a quienes están frente a él y en advertirles —a su manera— de lo que les espera: una noche larga.

Uno de los momentos más llamativos se dio en la rueda de prensa previa a su combate con Volkanovski: Topuria se acercó y le arrebató el cinturón, alzándolo ante el público. Un gesto tan provocador como simbólico, y prácticamente idéntico al que protagonizó McGregor en su día, en una de las escenas más icónicas de la historia de la UFC. Ambos entienden que en este deporte no solo se pelea con los puños, sino también con las palabras. Y en ese terreno, también son contendientes de élite.

El segundo cinturón, a los 28 años

Ilia Topuria puede adjudicarse su segundo cinturón de la UFC con apenas 28 años. ¿Les suena familiar? Exacto: Conor McGregor hizo lo mismo a esa edad. The Notorious acabó con Eddie Álvarez por TKO en el segundo asalto en el histórico UFC 205, convirtiéndose así en el primer peleador en la historia de la UFC en ostentar dos títulos de forma simultánea. La UFC moderna, sin embargo, ya no permite la doble posesión de cinturones activos para no colapsar las divisiones, lo que ha obligado a Topuria a dejar vacante su título del peso pluma antes de subir al ligero. Aun así, el reto es el mismo: hacer historia. Si logra vencer a Charles Oliveira en el próximo UFC 317, ‘El Matador’ se convertirá en campeón de dos divisiones distintas, un logro reservado para unos pocos elegidos, y sellaría así su entrada en el olimpo de las MMA.