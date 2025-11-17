Topuria - Makhachev: La pelea más grande de todos los tiempos

"Jack necesita un campamento entero dedicado solo a la lucha libre. ¡Qué decepción de campeón! Deberías ir a Georgia a aprender algo. Islam, necesitas algo que no se puede entrenar: emoción. Eres lo más aburrido de este deporte. Cada día estoy más seguro de que te pongo a dormir". Ilia Topuria no se guardó ni un cartucho en sus disparos en redes sociales tras la victoria del nuevo doble campeón Islam Makhachev en el UFC 322 ante el hasta ahora invicto Jack Della Maddalena.

El hispanogeorgiano, atento a la pelea estelar del gran evento en el Madison Square Garden, disparó primero contra Della Maddalena por su decepcionante papel en los cinco asaltos de puro dominio en el suelo de Makhachev, que estuvo excesivamente cómodo y no tuvo ni que hacer el esfuerzo de finalizar a su oponente para llevarse el triunfo por decisión unánime. Ilia, sin embargo, quiso criticar la propuesta aburrida del daguestaní y postularse como la solución para acabar con su racha de 16 victorias en la UFC en el combate soñado por todos los aficionados de las artes marciales mixtas.

UN SECRETO A VOCES

La posibilidad de ver a los dos dobles campeones de la UFC (el número 1 y el número 2 libra por libra) enfrentarse en un histórico combate bajo la escena majestuosa de la Casa Blanca en el 250 aniversario de Estados Unidos es cada vez más real. Una pelea no sólo deseada por Topuria, pues Islam respondió a la provocación del 'Matador' tras su debut con victoria en el wélter: "Estoy listo. ¿Quién sigue? ¡Vamos a hacerlo! Se lo pondré fácil".

Islam Makhachev celebra su victoria en el UFC 322 a hombros de Khabib / Yuki Iwamura

Aunque todo apunta a que Ilia pelearía primero a principios de 2026 para defender su título del peso ligero (presumiblemente ante Paddy Pimblett), el combate soñado sería el de Makhachev. Cualquier peleador de la UFC sueña con estar en la histórica cartelera de la Casa Blanca, que reunirá a los mejores de la historia de cada división y podría sacar del retiro a leyendas como Jon Jones o Connor McGregor.

EL COMBATE DE TODOS LOS TIEMPOS

Sobre el enfrentamiento entre Topuria y Makhachev, un gran 'showman' de la compañía como Sean O'Malley, número 2 del peso gallo que monopoliza el campeón Merab Dvalishvili, decía lo siguiente en redes sociales: "Tengo mucha curiosidad por ver si Islam puede hacerle eso (Jack Della Maddalena) a Ilia. Quiero que Ilia gane su próxima pelea solo para poder ver un combate entre Islam e Ilia. Esa sería la pelea más grande y habilidosa de todos los tiempos. Sería difícil de superar. Ambos son 10/10 en MMA", dijo.

La realidad es que ambos peleadores son los atletas más habilidosos en la actualidad a nivel mundial, cada uno con sus puntos fuertes: Ilia, siendo el mejor boxeador y el finalizador más duro, con un nivel de suelo contrastado y un peso descomunal en sus manos; Islam, un grappler asfixiante con la capacidad de someter a sus rivales gracias a una habilidad pasmosa para el derribo y la sumisión. Topuria, con un récord invicto de 17-0; Makhachev, con un 28-1. La leyenda de Daguestán con la bendición de Khabib frente al ídolo de Georgia que ha hecho madrugar a toda España para descubrir un deporte que llegó a codearse en expectación con un Clásico.

Mientras entramos en la semana de "El Conquistador" Aleksandre Topuria, que se enfrenta este próximo fin de semana a Bekzat Almakhan en su segundo combate en la UFC, donde estará acompañado por supuesto en la esquina de su hermano y compañero de campamento Ilia, Dana White se frota las manos con lo que sería la más que merecida "pelea del siglo". Un Khabib - McGregor del 2026 (o incluso más grande) que reuniría al mundo entero para ver a los dos mejores peleadores de la actualidad enfrentar sus mejores cartas sobre el octágono. Tiene que suceder.