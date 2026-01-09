Topuria logra una primera decisión a su favor en la disputa por su hija

Ilia Topuria salió el pasado miércoles 7 de enero con un resultado a su favor del juzgado de Móstoles (Madrid). La jueza desestimó la petición de su expareja, Giorgina Uzcategui, para viajar a Estados Unidos con la hija de ambos —de un año y medio— y estableció que la menor no podrá abandonar España sin autorización judicial. La decisión, en la práctica, supone el primer pronunciamiento relevante que beneficia al luchador en el conflicto abierto entre ambos por su hija.

La comparecencia se celebró en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Móstoles y a puerta cerrada, únicamente con la presencia de las partes, sus letrados, Fiscalía y la magistrada. A las puertas, la expectación mediática fue notable y obligó a reforzar la seguridad a la salida y entrada del edificio.

El foco de la vista fue estrictamente familiar: la autorización para un desplazamiento internacional. Uzcategui había solicitado viajar a Miami con la niña argumentando que no se sentía segura y que había recibido amenazas tras el comunicado difundido por Topuria sobre su situación personal. Según lo expuesto en el procedimiento, los billetes estaban comprados desde hacía casi dos semanas cuando el asunto se hizo público. La jueza, sin embargo, rechazó la petición y dejó cualquier salida de España supeditada a una autorización expresa del juzgado.

La expareja de Topuria / SERGIO PÉREZ

Para el deportista, esto evita que la menor pueda ser trasladada fuera del país sin control judicial y reduce el riesgo de que la distancia complique todavía más la relación con su hija. Antes de entrar, Topuria trasladó tranquilidad y insistió en que su prioridad es su familia; al salir, se limitó a resumir el desenlace con un “todo perfecto”.

El caso se enmarca en un proceso de divorcio civil. La citación se tramitó en ese juzgado al existir una denuncia previa por presuntos malos tratos, un extremo que Topuria niega y que, por ahora, sigue su curso en el ámbito judicial. El luchador ha sostenido públicamente que su situación responde a un conflicto tras la separación, y ha denunciado presiones y un perjuicio reputacional por informaciones sobre hechos que aún no han sido juzgados.