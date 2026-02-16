Topuria, más lejos que nunca de su pelea con Makhachev: sus caminos se separan en la UFC

El sueño de la ‘superpelea’ entre Islam Makhachev e Ilia Topuria, actual número uno y dos del ranking libra por libra de la UFC, comienza a desdibujarse. Los caminos de ambos campeones —wélter y ligero, respectivamente— apuntan a separarse a medio plazo. Lo que podría convertirse en un combate generacional, con ecos de aquel McGregor vs. Khabib que paralizó al mundo y marcó un antes y un después en la promotora, tendrá que esperar.

Las últimas informaciones de Álvaro Colmenero, periodista de ABC y una de las fuentes más fiables en clave UFC, sitúan al hispanogeorgiano en la Casa Blanca. Allí se mediría a Justin Gaethje, coronado hace unas semanas campeón interino del peso ligero, división en la que Topuria ostenta el cinturón indiscutido. La unificación de títulos es, a día de hoy, la prioridad de Dana White para un evento tan simbólico como estratégico: una velada diseñada para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos y satisfacer el entusiasmo por las MMA del presidente Donald Trump.

GAETHJE, EL ÚNICO ESTADOUNIDENSE DISPONIBLE

“Al 95% esa va a ser la pelea para Ilia”, aseguró Colmenero. El duelo Topuria vs. Gaethje encaja como combate estelar en una noche que necesitará una gran figura estadounidense. Actualmente, ‘The Highlight’ es el único campeón norteamericano en activo dentro del roster masculino. La otra monarca estadounidense, Kayla Harrison, reina del peso gallo femenino, continúa recuperándose de una grave lesión cervical sufrida en enero y no regresará hasta finales de año. Gaethje se convierte así en la pieza clave de una cartelera que podría completarse con otros nombres de peso como Jon Jones o incluso Conor McGregor, si las circunstancias lo permiten.

Este escenario, prácticamente cerrado, aleja por ahora el esperado cruce entre Topuria y Makhachev. El daguestaní, según la misma fuente, tendría en el horizonte una defensa del cinturón wélter ante Ian Machado Garry. Makhachev viene de firmar una auténtica exhibición ante Jack Della Maddalena y aguarda rival en una división repleta de aspirantes: Michael Morales, Carlos Prates o el excampeón Kamaru Usman aparecen en la ecuación. Sin embargo, el mejor posicionado parece ser el carismático y polémico Garry, que dio un golpe sobre la mesa tras su última victoria y actualmente ocupa el número dos del ranking. La hipotética defensa podría celebrarse durante la International Fight Week, prevista para principios de junio de 2026.

No sería la primera vez que la UFC deja pasar un combate catalogado como generacional. La afición sueña con ver a Topuria y Makhachev, posiblemente los dos mejores peleadores del planeta, compartir el octágono. Pero, por ahora, las piezas no terminan de encajar. En 2025, una sola victoria de Belal Muhammad sobre Della Maddalena separó ese enfrentamiento de convertirse en realidad. La superpelea existe. El momento, de momento, no.