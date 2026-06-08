Topuria lanza una amenaza directa a Gaethje: "Te voy a dormir delante de toda tu familia"

La rivalidad entre Ilia Topuria y Justin Gaethje dio un giro personal cuando el estadounidense, en una entrevista reciente, habló del divorcio del campeón del peso ligero.

Gaethje afirmó que entendía por qué la exesposa del hispano‑georgiano lo había dejado y remató con una frase que encendió la polémica: "Todo lo que puedo decir es esto: yo lo dejaría. Eso es todo lo que digo. De ninguna manera aguantaría su mierda."

El estadounidense también atacó su personalidad y su ego: "Todo lo que ese tipo es, es un truco publicitario. Se llama a sí mismo el rey. Cree que es un dios. Qué cabroncete molesto. No puedo imaginar estar en una habitación con él durante 30 minutos escuchándolo hablar de sí mismo."

Estas declaraciones elevaron la tensión a pocos días del UFC Freedom 250, que se celebrará el 14 de junio en Washington, con presencia de Donald Trump y una cartelera marcada por el estilo agresivo de ambos peleadores.

La respuesta de Topuria en Eurosport

Topuria no tardó en reaccionar. En declaraciones a Eurosport, lanzó una amenaza directa que dejó claro que el conflicto ya no es solo deportivo: "Pensé que era un gran tipo, pero desde que cruzó la línea personal no va a tener mi respeto. No va a tener el respeto de mi equipo. Solo voy a necesitar dos minutos por la tarde contigo, y te voy a poner a dormir delante de tu familia, de tu país, delante de todos."

El campeón subrayó que Gaethje había cruzado un límite que no piensa pasar por alto dentro del octágono.

Respeto para la madre de su hija

Horas después, Topuria reforzó su postura con un mensaje en su cuenta de X, donde pidió que se dejara de atacar a su expareja: "Justin cruzó una línea. Lo que pasó entre mi exesposa y yo es asunto nuestro. Ya no estamos juntos, pero ella es la madre de mi hija. A todos los que la insultan o hablan de cosas sobre las que no saben nada: muestren algo de respeto. Respetar a la madre de alguien debería ser uno de los códigos más básicos en la vida. Sean mejores."

El campeón quiso frenar la ola de comentarios hacia su familia y marcar un límite ético en medio de la promoción del combate.

Un duelo que ya es personal

El enfrentamiento, que ya prometía intensidad por el estilo ofensivo de ambos, ha escalado hasta convertirse en un choque emocional.

Con los careos y las ruedas de prensa aún por delante, el ambiente apunta a un combate especialmente tenso en Washington.