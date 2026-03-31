Ilia Topuria, sobre su infancia en Georgia: "Nos acosaban en la escuela. Siempre fui un niño al que no le gustaban las confrontaciones en la calle"

Ilia Topuria ha dejado una de sus confesiones más personales al recordar cómo fue su infancia en Georgia, una etapa que, según explicó, estuvo marcada por el acoso escolar, el miedo y un entorno especialmente duro para un niño. En su paso por el podcast Charlas Adictivas, el campeón hispano-georgiano habló con franqueza sobre aquellos años y sobre cómo vivía esas situaciones cuando todavía estaba en el colegio.

Topuria explicó que se trasladó a Georgia con su familia cuando era pequeño y que allí se encontró con una realidad complicada dentro y fuera del aula. “Vivíamos en Georgia. Estudiábamos en un colegio allí, y cualquiera que conozca la cultura de nuestro país sabe que es dura”, relató. En ese mismo testimonio añadió que en el colegio había “una confrontación constante” entre los niños y que muchas veces tenía que defenderse.

"Nos acosaban en la escuela. Había constantes enfrentamientos con los chicos, y muchas veces tenías que defenderte. Siempre fui un niño al que no le gustaban las confrontaciones en la calle, pero a veces tienes que enfrentarte a ese tipo de situaciones, y sentía miedo", afirma en la charla.

El peleador también se detuvo en cómo se vive ese tipo de situaciones a una edad temprana. “Cuando eres pequeño, no sabes qué está bien, qué está mal, cómo defenderte o a quién acudir”, contó. Topuria dejó claro además que no era un niño que se sintiera cómodo en ese tipo de escenarios: “Yo siempre fui un niño al que no le gustaba la confrontación en la calle; me gustaba el deporte”.

En otro momento de la conversación, Topuria resumió con una frase muy directa el impacto que le dejaron aquellos episodios: “Tenía miedo”. Esa sensación, según explicó, aparecía en momentos cotidianos, como el recreo, cuando los mayores podían intimidarle, burlarse de él o intentar quitarle dinero. La consecuencia, dijo, era sentirse “inferior”.

Sus palabras dibujan una infancia atravesada por la inseguridad y por la dificultad de gestionar situaciones de violencia o humillación a una edad en la que, como él mismo explicó, todavía no sabía “cómo defenderse” ni “a quién acudir”.

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GAETHJE EN EL HORIZONTE

En el plano deportivo, Ilia Topuria sigue con su puesta punto para medirse a Justin Gaethje el próximo 14 de junio en el UFC Casa Blanca. Este combate significará la primera defensa del título del peso ligero por parte del 'Matador', un trono que asaltó en 2025 venciendo por KO a Charles Oliveira. El estadounidense es una de las grandes estrellas estadounidenses de la última década, aunque a sus 38 años, las apuestas se inclinan de forma muy clara al hispanogeorgiano, en plenitud física y con uno de los poderes de mano más fuertes que se han visto en la promotora.