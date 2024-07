El 'favor' de Topuria al público español: ¿Por qué Abu Dabi es un escenario ideal?

Ilia Topuria tiene claro que su primera defensa del título del peso pluma de la UFC será ante Max Holloway, uno de los combates más esperados en este segundo semestre de 2024 entre dos de los mejores boxeadores del planeta. A falta de la firma oficial de ambos, ahora tan solo hace falta que Dana White y su equipo de matchmakers fijen fecha y sede para el evento numerado. Un asunto que se está haciendo de rogar.

Ilia se mostró muy abierto sobre su futuro más inmediato en la presentación de su nueva película 'Topuria: Matador', que se llevó a cabo en Madrid el pasado miércoles. El film, que saldrá a la luz el próximo 19 de septiembre, repasa el lado más íntimo del hispanogeorgiano en su camino a la cima de la UFC, cuando se convirtió en campeón mundial al noquear a Alexander Volkanovski en el UFC 298, una noche histórica para el deporte de nuestro país.

En cualquier caso, ese pleito ante 'Volk' ya es pasado, y el 'Topuria Team' ya vela armas para que su púgil vuelva a subirse a la jaula para defender su trono por primera vez. Max 'Blessed' Holloway es el elegido pero....¿Cuándo y dónde será el combate?

LAS VEGAS SE CAE... Y APARECE ABU DABI

Hace unas semanas parecía casi hecho que esta pelea se iba a dar en el UFC 306 que se celebra en 'La Esfera' de Las Vegas, un espectacular recinto en el que Dana White quiere que la mayor liga de MMA debute por todo lo alto el próximo 14 de septiembre. "Será el mayor evento deportivo de la historia" dijo el CEO hace unos pocos días. Cuando todo parecía cerrado, un cambio de planes obligó a la empresa a mover ficha, y ahora todo parece indicar que serán O'Malley y Dvalishvili quienes protagonicen el combate estelar de ese 'Noche UFC' en la ciudad del pecado. El cinturón del peso gallo, en juego.

Topuria y Holloway, que pelearon por última vez a mediados de febrero y abril respectivamente, no quieren demorar demasiado este combate, por lo que el mes de octubre parece la opción ideal. Este mes están programados dos eventos numerados: el UFC 307 en Salt Lake City (Utah) el día 5 y el UFC 308 en Abu Dabi (Emiratos Árabes) el día 26. De ahí no debería pasar la primera defensa de 'El Matador' si quiere estar activo como monarca de las 145 libras. Hay 'pros' y 'contras' en estas dos opciones, aunque Ilia dejó muy claro cuál de los dos es su favorito.

¿POR QUÉ ABU DABI ES UN ESCENARIO IDEAL?

"Apunto a pelear en Abu Dabi y espero que se dé, mi preferencia es pelear en un buen horario español" aseguró el pupilo de los hermanos Climent en la presentación de su película. Recordemos que, más allá de Estados Unidos, los territorios árabes son uno de los favoritos de la UFC por cuestiones económicas y también deportivas (en estas zonas hay gran afición de peleadores musulmanes como Makhachev, Chimaev y otros muchos). Ilia sabe que pelear en Abu Dabi haría crecer todavía más el 'fenómeno Topuria' en nuestro país, ya que su combate ante Holloway sería en horario 'prime time' en España, entre las 21 y 22 horas CET. Recordemos que tan solo hay dos horas de diferencia entre la capital de los Emiratos Árabes y nuestras fronteras.

Ilia Topuria, con las banderas de Georgia y España / Twitter

Sin embargo, pelear en Abu Dabi significaría que el fan de Estados Unidos, el más fiel y que más Pay Per View (Pagos por visión) reporta a la UFC, tendría que adaptarse a una hora completamente nueva para ver a Topuria y Holloway batirse el cobre en el octágono. Hay entre 8 y 11 horas de diferencia entre el país norteamericano y el arábigo. Los números en Estados Unidos serían inferiores a los que Ilia conseguiría en caso de pelear en otras ciudades como Las Vegas o Salt Lake City. Precisamente en esta última es donde se celebrará el UFC 307 antes de Abu Dabi, aunque está casi descartado que Ilia y Max se citen ahí por el poco 'glamour' que genera. Veremos qué decisión toma la UFC, con millones de fans a la espera para que se confirme este enfrentamiento por el título del peso pluma.

En una entrevista con Álvaro Colmenero para ABC, el peleador de 27 años afirmó: "Todos los españoles y georgianos podrán disfrutar del combate, en Europa es donde tengo realmente mi mayor base de fans. Vamos a ver qué me tiene el futuro deparado pero si me llaman y me dicen que tengo que pelear en La Esfera también estaré preparado".