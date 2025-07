Histórico: la UFC coloca a Ilia Topuria como el mejor del mundo

La UFC ha actualizado este martes sus ránkings tras lo vivido el pasado sábado en la International Fight Week de Las Vegas. La mejor liga del mundo ha colocado a nuestro Ilia Topuria como el mejor peleador del planeta, situándolo en el número uno de la lista pound for pound (libra por libra), que evalúa a todos los luchadores de la compañía sin importar su categoría de peso.

Con este salto del tercer al primer puesto, el ‘Matador’ se consagra ya de forma oficial como la mayor estrella de la promotora. Su victoria ante Charles Oliveira por KO a los 2:27 del primer asalto, con la que se coronó campeón del peso ligero y se convirtió en el primer doble monarca invicto en la historia de la UFC, fue la guinda a una actuación inolvidable.

EL MÁS GRANDE DEL PLANETA

El hispanogeorgiano acumula ya tres triunfos consecutivos ante leyendas como Alexander Volkanovski, Max Holloway y ‘Do Bronx’. Nadie había logrado noquear a tres iconos de esta magnitud en poco más de un año y medio. Esta hazaña le ha servido para desbancar a Islam Makhachev del primer lugar del ránking. El daguestaní, la otra gran figura de la UFC, dejó vacante el cinturón del peso ligero para que Topuria y Oliveira lo disputaran en el UFC 317, mientras él subía al wélter. Se espera que sea el primer aspirante al título de las 170 libras frente al australiano Jack Della Maddalena, recientemente coronado como campeón.

A nivel simbólico, no hay nada más grande que ser considerado el número uno pound for pound por la UFC. No es un trofeo físico como levantar un cinturón, pero para muchos es incluso más valioso. Ocupa ese puesto quien es visto como el atleta más completo, dominante y temido de todos, sin importar su tamaño o división.

Topuria golpea a un Oliveira noqueado / LAP

El mundo alucina con Ilia Topuria, un peleador de 28 años que parece invencible dentro de la jaula y cuyo techo aún está lejos de alcanzarse. Defenderá su trono del peso ligero con total seguridad, pero ya ha dejado claro que su ambición va más allá: quiere ser el primer hombre en la historia en dominar tres divisiones distintas. El camino será duro, pero si lo logra, podríamos estar hablando del ‘Matador’ como el auténtico GOAT de las artes marciales mixtas.

Pantoja se gana el respeto

Otro de los que no podía faltar irrumpiendo en lo más alto era Alexandre Pantoja, quien ahora si se gana el respeto de la UFC. El campeón del peso mosca defendió exitosamente su trono por cuarta vez ante Kai Kara France y asciende hasta el puesto número 4, tan solo por detrás de Ilia, Makhachev, Dvalishvili y Du Plessis. El brasileño es el monarca más dominante en la actualidad y el mejor 125 libras de nuestra generación. ¿Superará el legado de Demetrious Johnson?