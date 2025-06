Ni Topuria ni su 'hermano', ojo con Sean O'Malley: "Ni siquiera creo haber fumado marihuana este año"

Sean O'Malley es una de las caras visibles con mayor carisma y una de las mayores superestrellas de toda la UFC. Su regreso a los octágonos el próximo domingo 8 de junio para la pelea estelar por el título del peso gallo ante Merab Dvalishvili en el UFC 316 es una gran noticia para todos los amantes de la compañía. Esta será su segunda oportunidad por un cinturón que ya perdió ante el peleador georgiano el pasado 14 de septiembre en 'La Esfera' de Las Vegas, en una clara derrota por decisión unánime tras los cinco rounds que frustró su oportunidad de coronarse campeón de la UFC.

Este fin de semana tiene opción a revancha. Volveremos a ver esos tatuajes tan exóticos y un peinado tan extravagante como colorido. Y será de nuevo ante Merab, un ejemplo de superación tras pasar de trabajar en la obra y migrar a Estados Unidos hasta convertirse en uno de los mejores peleadores de la historia de su división. 'The Machine', que no pierde desde 2018 y acumula 11 victorias consecutivas, es un gran amigo de Ilia Topuria y también de su hermano Aleksandre. Ambos comparten el origen georgiano en su carta de nacimiento, y han mantenido una gran amistad como compañeros de profesión. Lleva años entrenando junto a los dos hermanos, y antes de la última pelea de Aleks se deshizo en elogios hacia él: "Es tan bueno como Ilia", llegó a afirmar Merab.

'Suga' ya tuvo sus más y sus menos con Ilia Topuria el pasado año, a quien llegó a retar por una posible pelea en el Santiago Bernabéu antes del paso del hispanogeorgiano al peso ligero. "Dana, llévame en jet a España. Quiero pelear contra Ilia Topuria. Es el tipo que más miedo da y le quiero", se atrevió a pedir O'Malley tras defender su título del peso gallo en el UFC 299. Esta petición nunca llegó a buen puerto, y a día de hoy ver un Topuria-O'Malley se antoja prácticamente imposible por la diferencia de dos divisiones entre ambos peleadores.

EL CAMBIO RADICAL DE SEAN O'MALLEY

En cualquier caso, Merab será el rival a batir por segunda vez en menos de un año para un Sean O'Malley que llega con las pilas renovadas a esta pelea. El americano tratará de hacerse con la corona del peso gallo tras pasar por un proceso de cambio profundo en su estilo de vida. Probándose en su 'training camp' con leyendas del nivel de Israel Adesanya o Demetrious Johnson, ha confesado que ha dejado atrás distracciones como las redes sociales o la marihuana. En una conversación previa al evento, O'Malley explicó que "no dejé las redes sociales para vencer a Merab. Lo hice por mi propia tranquilidad. Nunca he tenido ansiedad antes".

"Ni siquiera creo haber fumado marihuana este año. No lo he dejado para siempre. Me gusta hacerlo, pero me estaba provocando una ansiedad que no quiero ahora mismo. Pensé en darme un respiro. Y se siente muy bien", añadió. "Sé que puedo derrotarlo. Está abierto a que lo noqueen. Tengo mucha confianza en que puedo dejarlo sin aliento. También confío en que puedo vencerlo en una pelea a cinco asaltos". Sólo el tiempo dirá si estas mejoras en su día a día le dan la fuerza suficiente como para derrotar a un campeón como Merab