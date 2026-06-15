Topuria está bien: ni fracturas ni quirófano

Ilia Topuria abandonó el octágono de la UFC en los jardines de la Casa Blanca con el rostro completamente magullado y ensangrentado. Unos minutos antes, el árbitro Marc Goddard había detenido el combate entre el cuarto y el quinto asalto para proclamar a Justin Gaethje como nuevo campeón absoluto del peso ligero. La decisión parecía inevitable viendo el estado del hispanogeorgiano, una imagen nunca antes vista en un peleador que, tras 17 victorias profesionales, saboreaba por primera vez la amargura de la derrota.

La escena fue dura. Tanto Aleksandre Topuria como el propio Ilia entendieron que continuar no tenía sentido y optaron por priorizar la salud del campeón. Ya había logrado superar un momento crítico al final del tercer asalto. Topuria insistió al médico de la UFC en que podía seguir peleando y, tras las comprobaciones pertinentes, recibió el visto bueno para continuar. Sin embargo, durante el descanso posterior quedó claro que la situación había cambiado. 'El Matador' estaba exhausto, muy castigado físicamente y cada vez más limitado por los daños acumulados.

Ilia junto a su equipo, tras su derrota ante Gaethje / UFC

La imagen de ambos hermanos abandonando juntos la zona de competición quedará grabada en la memoria de los aficionados. Ilia caminaba apoyado sobre el hombro de Aleksandre, con el rostro prácticamente irreconocible tras la batalla. Nunca antes se le había visto en semejante estado dentro de una jaula profesional.

Tal y como confirmó poco después el presidente de la UFC, Dana White, el ya excampeón fue trasladado directamente al hospital nada más abandonar el recinto presidencial para someterse a pruebas médicas y evaluar el alcance exacto de las lesiones. La preocupación era máxima. Más allá de los profundos cortes sufridos bajo el ojo, existía el temor de que pudiera haber una fractura orbital, una lesión especialmente delicada y habitual en combates de este nivel.

TOPURIA ESTÁ BIEN

Sin embargo, las noticias han terminado siendo mucho mejores de lo esperado. Según informó inicialmente MARCA, a través de Irati Prat, y ha podido confirmar SPORT, Ilia Topuria ha evitado lesiones graves y no necesitará pasar por quirófano. El diagnóstico definitivo invita al optimismo y descarta los peores escenarios que se manejaban durante las horas posteriores al combate.

Eso sí, el campeón necesitará ahora un periodo prolongado de recuperación después de la auténtica guerra que protagonizó ante Gaethje en Washington. Los daños acumulados en el rostro requerirán tiempo, reposo y paciencia antes de pensar en un posible regreso a la competición.

Las mejores imágenes de la UFC en la Casa Blanca / ufc

La noticia supone un enorme alivio para el mundo de las artes marciales mixtas. Durante varios momentos de la noche muchos temieron un parte médico mucho más preocupante que pudiera mantener a Topuria alejado del octágono durante un largo periodo de tiempo. Una fractura orbital, por ejemplo, podría haber supuesto muchos meses de baja e incluso acercarse al año de inactividad dependiendo de la gravedad.

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Ese escenario ha quedado descartado. Aunque todavía es pronto para establecer plazos concretos de regreso, todo apunta a que el principal desafío será ahora recuperarse física y mentalmente de la primera derrota de su carrera profesional. Porque más allá de los golpes, Topuria deberá gestionar una situación completamente nueva para él, volver a levantarse después de caer por primera vez.