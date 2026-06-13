Topuria empuja a Gaethje y calienta la Casa Blanca: “Sé que le voy a apagar las luces en el primer asalto”

La primera toma de contacto entre Ilia Topuria y Justin Gaethje dejó chispas de lo que puede ocurrir este domingo en los jardines sur de la Casa Blanca. Campeón absoluto e interino realizaron el primero de los dos careos previstos durante la Fight Week —el segundo será tras los pesajes oficiales— en un escenario descomunal, a los pies de un Lincoln Memorial que lució de gala para una rueda de prensa marcada también por la climatología, una de las grandes incógnitas de este UFC Freedom 250.

El acto debía empezar a las 19:00 horas locales, pero no fue hasta casi dos horas después cuando los peleadores bajaron las escaleras para ocupar sus asientos. Los periodistas acreditados y los aficionados que querían ver la rueda de prensa tuvieron que esperar un buen rato por las tormentas que afectaron a Washington. La espera, eso sí, dejó una imagen difícil de repetir: todos los protagonistas de la cartelera frente al Lincoln Memorial, con el Monumento a Washington de fondo y la Casa Blanca esperando ya al otro lado de la ciudad.

Topuria y gaethje en el Lincoln Memorial / EFE

Topuria fue el último en bajar. Lo hizo con sus cinturones, entre Dana White y Alex Pereira, a quien volvió a defender públicamente. El hispanogeorgiano, que mantiene una relación cada vez más cercana con ‘Poatan’, no dudó cuando le preguntaron por el brasileño: “Pase lo que pase, para mí ya es el GOAT de este deporte”, dijo sobre Pereira, que este domingo se medirá a Ciryl Gane por el cinturón interino del peso pesado.

Pero el foco principal estaba en Topuria y Gaethje. La tensión venía creciendo desde hace días, especialmente después de los comentarios del estadounidense sobre la vida personal del campeón. Y en la rueda de prensa volvió a quedar claro que la relación entre ambos ya no es simplemente deportiva.

Topuria arrancó felicitando a la UFC, a Dana White y a Donald Trump por montar un evento que calificó como histórico. “Quiero felicitar a la UFC, a Dana White, a Donald Trump por lo que han hecho. Es histórico”, afirmó. Pero el tono cambió rápido cuando Gaethje defendió el trabajo de su equipo técnico y aseguró que contaba con los mejores entrenadores para preparar el combate.

Ilia respondió reivindicando a su esquina. “Entonces eso hace que mi entrenador sea el mejor porque gané el título mundial en peso pluma, luego subí a peso ligero y gané el título”, replicó el campeón, en referencia al trabajo de Aleksandre Topuria, Javi Climent y el resto de su equipo.

El hispanogeorgiano volvió a insistir también en su predicción. No se movió del mensaje que ha repetido durante toda la semana: cree que la pelea no llegará lejos. “Siento que soy el mejor. Si piensas que no lo soy, solo demuéstramelo si puedes. Sé que le voy a apagar las luces en el primer asalto”, aseguró ante los aficionados presentes.

La rueda de prensa terminó con el momento más tenso de la noche. En el cara a cara, Topuria y Gaethje se acercaron demasiado y el campeón acabó empujando al estadounidense. Dana White reaccionó rápido y se colocó entre ambos para evitar que la situación fuera a más. Después del empujón, la organización decidió que no hubiera un nuevo face to face entre los dos.

El propio Topuria explicó después lo ocurrido ante los micrófonos oficiales de la UFC. “Le dije que no se acercara, y él me contestó: ‘¿Me vas a dar un puñetazo?’. Y yo le respondí: ‘Sí’”, contó el ‘Matador’.

Gaethje, por su parte, no perdió los nervios, pero sí respondió verbalmente. “¿Quieres actuar como un maldito animal?”, le gritó al campeón. “Como un pequeño animal emocional”. Topuria, con los cinturones en la mano, contestó también desde el escenario: “Es mío, chico. Me queda mucho mejor a mí”.

Ilia posa con sus dos cinturones / EFE

El incidente terminó de encender una pelea que ya llegaba caliente. Gaethje había dicho durante la previa que quería quedarse en el centro de la jaula, no retroceder e ir a por todo. Topuria, sin embargo, dejó claro que no piensa salirse de su camino por lo que diga su rival. “Va a intentar avanzar, eso seguro. Lo que ocurra en los dos primeros minutos no lo sabemos. No sé cuánto de lo que dice es verdad, pero yo voy a centrarme en mi estrategia, no tengo que preocuparme por la suya”, afirmó.

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Más allá del cruce entre los dos protagonistas, la rueda de prensa dejó otros momentos destacados. Pereira recibió una de las mayores ovaciones de la noche y volvió a levantar al público con su ya habitual “Chama”. Sean O’Malley también fue uno de los más activos antes de su pelea ante Aiemann Zahabi, mientras que Diego Lopes, Michael Chandler o Derrick Lewis completaron una mesa con mucho nombre.