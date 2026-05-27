Topuria dispara contra Tsarukyan: “Dentro del octágono hago contigo lo que me da la gana”

Poco más de dos semanas quedan para ver el esperado regreso de Ilia Topuria al octágono de la UFC tras casi un año de ausencia. El actual campeón del peso ligero encabezará el histórico UFC Casa Blanca (Freedom 250) junto a Justin Gaethje, monarca interino de las 155 libras, en un combate que muchos imaginan terminando antes del límite de los cinco asaltos.

El ‘Matador’ lleva ya varias semanas instalado en Estados Unidos preparando una de las peleas más mediáticas de toda su carrera. Tras aparecer en el WOW celebrado en el Roig Arena de Valencia el pasado mes de abril, el hispanogeorgiano y todo su equipo pusieron rumbo a Miami para completar allí el grueso del campamento. Desde entonces, Topuria ha centrado prácticamente todo su día a día en la preparación del combate.

Las sesiones de sparring, el trabajo técnico de striking junto a Javi Climent y el grappling con entrenadores como Mnai Tavanei o Mathias Ribeiro están marcando estas últimas semanas. También ha ganado todavía más protagonismo su hermano Aleksandre Topuria, que desde hace tiempo ejerce como una de las voces principales de la esquina y como auténtico ‘head coach’ del campeón.

Con la parte física y el corte de peso supervisados por Jesús Gallo, jefe de rendimiento del equipo, Ilia también está aprovechando su estancia en Estados Unidos para aumentar todavía más su exposición mediática. En los últimos días ha aparecido en varios podcasts y programas junto a streamers y creadores de contenido estadounidenses. El último de ellos fue junto a VicBlends, donde habló tanto de su carrera deportiva como de varios temas personales.

Topuria, seguro ante Tsarukyan por si Gaethje se cae

Durante la conversación apareció inevitablemente el nombre de Arman Tsarukyan, actual número uno del ranking del peso ligero y peleador reserva para el combate ante Gaethje en caso de lesión o contratiempo de última hora. La relación entre ambos lleva meses calentándose a través de declaraciones y redes sociales, especialmente con un Tsarukyan que sigue esperando una oportunidad titular desde que la UFC decidiera apartarlo temporalmente de esa carrera tras lo ocurrido a principios de 2025.

Topuria, eso sí, dejó claro que no le preocupa demasiado el armenio."Jamás en tu vida te has enfrentado a alguien como yo, es como que te voy a avergonzar delante de todos porque él se cree muy duro y piensa que es como un campeón olímpico de lucha... pero dentro del octágono yo soy el rey, hago contigo lo que me da la gana, él va a intentar derribarme desde el inicio y cuando se dé cuenta de que eso no será tan fácil entrará en pánico", afirmó el campeón.ç

El hispanogeorgiano también habló sobre las sensaciones que, según él, provoca enfrentarse a alguien con su estilo y nivel técnico dentro de la jaula.

"No importa contra quién hayas peleado antes, conmigo vas a sentir algo que nunca has sentido, la presión, la técnica, las habilidades... eso es lo que asusta. No es que solo tenga poder, tengo muchas habilidades y siempre digo lo mismo, siento que nadie puede igualar mi nivel de habilidad en el octágono... así que cuando se trata de pelear, de habilidades, sé cómo vencer a mis rivales, en primer lugar los rompo mentalmente y luego hago lo que quiero hacer".

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Topuria llegará a Washington como claro favorito para mantener el cinturón del peso ligero y seguir ampliando una racha que ya lo ha llevado a noquear de forma consecutiva a nombres históricos como Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira.