Topuria destroza a Makhachev y se apiada de Gaethje: "Alguien más pagará por la huida de Islam. Será rápido"

La rivalidad entre Ilia Topuria (17-0) e Islam Makhachev (28-1) volvió a encenderse en redes sociales tras confirmarse que el esperado enfrentamiento entre ambos no será el combate estelar del UFC Casa Blanca del próximo 14 de junio. El hispanogeorgiano no se guardó nada y acusó públicamente al daguestaní de haberse bajado del duelo cuando todo parecía encaminado a convertirse en uno de los combates más grandes de los últimos años.

Finalmente, ‘El Matador’ se enfrentará a Justin Gaethje en lo que será su primera defensa del cinturón del peso ligero. Sin embargo, según diversas fuentes cercanas a la negociación, esa no era la pelea que la UFC tenía inicialmente sobre la mesa.

Tal y como han apuntado varios medios, la promotora se puso en contacto con el entorno de Topuria a finales de la pasada semana para preguntarle qué rival prefería para el evento de Washington: Justin Gaethje o Islam Makhachev. El campeón no dudó en su respuesta. Topuria estaba dispuesto a subir al peso wélter para enfrentarse al ruso en un combate generacional que llevaba tiempo gestándose. El desafío de conquistar una triple corona en un escenario tan simbólico como la Casa Blanca era demasiado atractivo como para rechazarlo.

Cuando todo parecía encaminado, desde el equipo de Makhachev comunicaron que el campeón del wélter sufría una lesión en la mano que le impedía aceptar la pelea. Una explicación que no convenció al entorno de Topuria, que interpretó la decisión como una retirada de última hora.

El mensaje de Topuria

El campeón del peso ligero reaccionó rápidamente en su cuenta de X con un mensaje cargado de ironía y reproches hacia su gran rival:

"Una vez más, Islam aparece con una excusa. Esta vez es una lesión. Siempre supe que participaría en el evento de la Casa Blanca. Incluso cuando la UFC me dijo en un momento que no contarían conmigo para el evento, sabía que era parte de la negociación. Cuando finalmente me dijeron que estaría en la cartelera de la Casa Blanca, mencionaron a Islam y no dudé ni un segundo en aceptar la pelea. Aunque la pelea aún no se había confirmado oficialmente, la cartelera de la Casa Blanca se anunciaría al día siguiente. Y cuando desperté, me enteré de que Islam se había lesionado. Y entonces apareció Justin Gaethje. Una vez más, alguien más pagará por la huida de Islam. Ambos managers son unas *** y además feos como el infierno. Justin, nos vemos en la Casa Blanca. No soy de los que humillan a la gente. Será rápido. Cuando despiertes, todo habrá terminado".

La respuesta de Makhachev

Las palabras del hispanogeorgiano incendiaron rápidamente las redes sociales y no tardaron en llegar al propio Makhachev, que respondió pocas horas después con otro mensaje directo.

"Los dos sabemos quién se acobardó aquí. Puedes ocultar tu cobardía con tweets sucios, pero no te preocupes, algún día recibirás lo que mereces. Y tu gordo mánager no tiene que pedir miles de millones para pelear conmigo, lo haremos gratis".

El choque entre ambos campeones estuvo muy cerca de hacerse realidad ya en 2025. Si Belal Muhammad hubiera derrotado a Jack Della Maddalena en el peso wélter, Makhachev no habría cambiado de división y habría tenido que defender el cinturón del ligero ante Topuria, que entonces acababa de subir desde el peso pluma tras proclamarse campeón.

Por ahora, el esperado Topuria vs. Makhachev seguirá en pausa. Pero a juzgar por el intercambio de mensajes, el enfrentamiento entre dos de los mejores peleadores del planeta parece inevitable tarde o temprano.