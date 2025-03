¡Topuria deja de llamarse 'El Matador'! Este será su nuevo apodo

Ilia Topuria es una de esas figuras que no dejan indiferente a nadie. El hasta ahora 'El Matador' ha anunciado, durante un homenaje que le hacía el Ayuntamiento de Tolado este martes, su nuevo apodo a partir de ahora: 'La Leyenda'.

"'El Matador' es algo que me ha acompañado durante toda mi carrera deportiva, mi trayectoria. Y es algo que me ha llevado hasta mi nuevo apodo. Porque mucha gente necesita ver para creer. Yo primero creo y luego veo. Por eso el apodo que me va a acompañar en mis próximos combates va a ser 'La Leyenda'". decía Ilia Topuria durante su discurso ante el atril del Ayuntamiento, según desveló Marca.

El Ayuntamiento de Toledo dedicará una calle a Ilia Topuria, en un acto que se celebrará este martes.