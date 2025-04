Topuria deja de ser campeón: el fin a un reinado

Ilia Topuria dejará de ser campéon mundial del peso pluma de la UFC. Por decisión propia, el peleador hispanogeorgiano tendrá que ver cómo Alexander Volkanovski y Diego Lopes se disputan esta noche, en la madrugada del sábado 12 de abril al domingo 13, la oportunidad de enfundarse el cinturón. El UFC 314 de Miami, Florida, será el escenario de una de las carteleras más esperadas del año con una pelea estelar que tendrá seguro al sucesor del trono que hasta hoy pertenece al 'Matador' (ahora 'La Leyenda') tras su increíble victoria ante Volkanovski hace ya más de un año y su posterior defensa ante Max Holloway.

Ha llegado el momento de decir adiós. A la espera de conocer la próxima víctima de Ilia Topuria dentro de un octágono, con el combate ante el campeón Islam Makhachev todavía en el aire, el hispanogeorgiano coronará a un nuevo campeón en una división que ya es historia para él. Su decisión de dar el salto al peso ligero (155 libras) cogió por sopresa a muchos pero es una respuesta lógica a la ambición de un peleador que no se conforma con ser campeón y que quiere entrar en el 'Hall of Fame' de la UFC y hacerse también con el doble cinturón que ostenta uno de los peleadores más temidos de la compañía.

Alexander Volkanovski o Diego Lopes: Topuria lo deja en buenas manos

Toda la UFC y Dana White están expectantes por ver si será Alexander Volkanovski el encargado de recuperar un cinturón que dominó durante cuatro años con cinco defensas y dar así un golpe encima de la mesa para reavivar una carrera que parece entrar en su tramo final; o bien un Diego Lopes que cuenta con el apoyo del público mexicano y brasileño y con las condiciones de sobra (tras cinco victorias consecutivas) para heredar un reinado que no está hecho para cualquiera. La nueva generación o la vieja guardia, cara a cara en un combate que, seguro, no dejará indiferente a nadie.

Volkanovski y Diego Lopes, cara cara antes del UFC 314 / @UFC

En medio de este escenario de cambios en la UFC, Ilia sigue en su lucha particular con Islam. El daguestaní sigue esperando a lo que pase con el peso wélter en el UFC 315, a la espera de si da el salto definitivo a las 170 libras o se ve 'obligado' a medirse con 'La Leyenda'. En una reciente aparición de Topuria en el 'PBD Podcast', el hispanogeorgiano no dudó en apuntar de nuevo hacia Makhachev para insistir por una pelea por el título que parece no llegar a buen puerto.

"Yo personalmente, le preguntaría algo como: '¿Cuál es tu sumisión favorita?' . Lo llevo cerca de Khabib y lo someteré cerca de Khabib. Khabib hablaba con Dana cuando peleaba. Si él dice una barra de brazo o una guillotina, voy a por eso. No hay problema, va a ser aún más entretenido para mí", amenazó Ilia. Para Topuria, es Makhachev o Oliveira, no parece haber otra opción viable a corto plazo: quiere volver a ser campeón y dejar su decimoséptima rosa sobre el octágono.