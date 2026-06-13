¡Topuria cumple con la báscula y el combate con Gaethje ya es oficial! Así subirá 9 kilos en un día

El combate titular del UFC Freedom 250 ya es oficial. Ilia Topuria y Justin Gaethje marcaron sin problemas las 155 libras de campeonato en el pesaje oficial y se medirán este domingo en los jardines sur de la Casa Blanca por el cinturón absoluto del peso ligero. La primera batalla, la de la báscula, ya está superada. Ahora empieza otra igual de importante para el campeón, recuperar el cuerpo después del corte de peso y salir a lucirse ante Trump como un auténtico toro.

Gaethje fue el primero de los dos protagonistas en salir. El estadounidense clavó las 155 libras, aunque se le vio algo más fatigado que a su rival. Normal hasta cierto punto. A sus 37 años, ‘The Highlight’ acumula muchos años de recortes, guerras y desgaste físico. Esta podría ser una de las últimas veces que el campeón interino se suba a la báscula para un combate titular, aunque con Gaethje nunca conviene cerrar ninguna puerta.

Unos minutos después apareció Topuria. El campeón absoluto salió con paso firme, santiguándose como acostumbra en los momentos importantes, y subió a la báscula con la seguridad de quien ya tiene el trabajo hecho. La aguja marcó las 155 libras exactas y el hispanogeorgiano cumplió sin ningún sobresalto.

A Topuria se le ve cada vez más adaptado al peso ligero. Más fuerte, más denso y con un tono muscular muy difícil de igualar dentro de la división. Después de dejar atrás el infierno de las 145 libras, estas diez libras de más —unos 4,6 kilos— le han dado vida. No significa que no haya corte de peso, porque en una pelea por el cinturón hay que clavar el límite exacto de la categoría, pero sí que el proceso es mucho más llevadero que en su etapa como campeón del peso pluma.

En las 145 libras, Ilia tenía que exprimir el cuerpo hasta un límite muy duro. Ahora, en el peso ligero, sigue teniendo que cumplir con la báscula, pero no llega tan castigado. La diferencia se nota en el físico, en la energía y también en la forma en la que encara la fight week. La batalla más incómoda ya está hecha. Ahora empieza el trabajo más científico, devolverle al cuerpo todo lo que ha perdido para que llegue al octágono en las mejores condiciones posibles.

El proceso que empieza ahora

Nada más bajarse de la báscula, un peleador no se pone a comer y beber sin control. Ese es uno de los errores más habituales al imaginar un corte de peso. Después de horas de restricción, sudoración y pérdida de líquidos, el cuerpo necesita recuperar de forma progresiva. La rehidratación es casi tan importante como el propio recorte.

Lo primero es introducir líquidos con una composición muy concreta de electrolitos y sales minerales. No se trata simplemente de beber agua. El objetivo es que el cuerpo vuelva a hidratarse por fases y que los distintos compartimentos recuperen líquido sin saturar el organismo. Si un peleador bebe demasiado rápido, el cuerpo no lo asimila bien y puede aparecer malestar, problemas digestivos o una recuperación peor de la esperada.

Por eso todo va medido. Primero bebidas específicas, después más líquidos de forma progresiva y, cuando el sistema renal vuelve a activarse y el peleador empieza a orinar con normalidad, llega el siguiente paso: introducir comida sólida.

La comida, de menos a más

Después del pesaje, el cuerpo pide comer. Pero tampoco ahí vale cualquier cosa. La recuperación tiene que hacerse de menos a más. El objetivo no es pegarse un atracón, sino volver a llenar los depósitos de energía sin cargar demasiado el estómago.

Cuándo pelea Ilia Topuria vs Justin Gaethje en la Casa Blanca: Horario y dónde ver el combate por TV en España / SHAWN THEW

En esas horas entre el pesaje y la pelea, los carbohidratos almidonados son una de las claves. Ayudan a recuperar glucógeno muscular y devuelven al cuerpo parte del tono perdido durante el corte. Las proteínas y las grasas también tienen su lugar, pero en ese momento pasan a un segundo plano. Lo urgente es rehidratar, recargar y conseguir que el músculo vuelva a estar lleno.

Ahí está una de las grandes diferencias entre dar el peso y competir bien. No basta con marcar 155 libras. Hay que volver a construir el cuerpo para que, 24 horas después, el peleador pueda moverse con explosividad, absorber golpes, mantener reflejos y repetir esfuerzos sin quedarse vacío.

De 70,3 kilos a casi 79

Topuria ha marcado 155 libras, unos 70,3 kilos, pero ese no será el peso real con el que entrará a la jaula ante Gaethje. Lo normal es que, una vez completado el proceso de rehidratación, el campeón se acerque a los 78,5 o 79 kilos.

Ese rebote puede sorprender a quien no sigue de cerca las MMA, pero no significa que el peleador gane ocho o nueve kilos de músculo en un día. Lo que ocurre es un juego extremo y controlado con el agua corporal. El deportista se deshidrata para cumplir con el límite de la categoría y después vuelve a llenar el cuerpo con líquidos, electrolitos y carbohidratos.

El reto está en hacerlo sin pasarse. Si recuperas demasiado mal, puedes sentirte pesado y pierdes rapidez. Si recuperas poco, puedes llegar vacío y no trasladar ese poder de KO tan importante que Ilia imprime dentro del octágono. Todo está perfectamente calculado.

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Pesaje sin problemas

No hubo polémica con todos los otros peleadores que componen la cartelera. Quizás el más castigado fue el que, a priori, será el reemplazo titular en caso de una lesión de última hora, el brasileño Mauricio Ruffy, que tuvo que marcar las 155 libras de campeonato (podía haber dado 156 con esa libra de rigor). Su rostro y especialmente pómulos lucieron castigados.