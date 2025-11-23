Topuria se cruza con Tsarukyan y pasa al ataque con una bofetada: "Te quedas paralizado como un pato asustado sin saber qué hacer"

Demasiado tranquilo había sido el paso de Ilia Topuria por Qatar, con dos enemigos a la vista como Paddy Pimblett y Arman Tsarukyan. Con su hermano Aleksandre saliendo vencedor de su duelo ante Almakhan, Ilia pasó de Paddy (a quien se cruzó en el hotel pero no quiso darle importancia) pero sí tuvo sus más y sus menos con el vencedor del combate estelar ante Dan Hooker.

No es la primera vez que Topuria y Tsarukyan intercambian palabras de desprecio a través de redes sociales, pero esta vez han ido un paso más adelante tras cruzarse en persona en Doha. Ilia ha prendido la mecha con un vídeo en el que se ve cómo saluda a Arman con una cariñosa "bofetada", ante la sonrisa del armenio y el aparente buen rollo entre ambos.

Arman, every time we see each other in person you freeze up like a scared duck with no idea what to do. You know I handle you however I want. I fight whoever the UFC chooses. And remember I slapped you and you just laughed, then you go around acting like a gangster. So keep… pic.twitter.com/1O9S3PKOU1 — Ilia Topuria (@Topuriailia) November 23, 2025

Sobre este momento, Topuria ha calentado a su posible próximo rival del peso ligero a través de 'X': "Arman, cada vez que nos vemos en persona te quedas paralizado como un pato asustado sin saber qué hacer. Sabes que te manejo como quiero. Peleo con quien la UFC elija. Y recuerda que te di una bofetada y te reíste, y luego andas por ahí actuando como un gánster. Así que sigue adelante, vas por buen camino... solo unos niveles por debajo de mí, chaval."

Como era de esperar, la respuesta de Tsarukyan ha tardado poco en llegar. Así ha descrito Arman el momento con Ilia a través de su cuenta de 'X': "Hermano, me tocaste el cuello como si estuviéramos tomando una foto familiar y ahora ¿lo llamas una bofetada en línea? El clip es claro: tu inseguridad es aún más clara. No necesito hacerme el duro para Twitter, mi trabajo está dentro de la jaula. Si quieres saber lo que se siente una verdadera bofetada, estaré encantado de educarte. Hasta pronto, El Pato".

La polémica está servida. El Topuria - Tsarukuyan no es sólo un posible combate que enfrentaría al doble campeón de la UFC frente al contendiente más fuerte del peso ligero y número '2' de la división, sino que sería un duelo entre dos personajes públicos con una historia de desencuentros que va en aumento cada vez que cruzan sus caminos. Cojan palomitas, que se avecina un peliculón.