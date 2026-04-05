Topuria comparte su rutina de entrenamiento de boxeo con Pablo Motos y da con la tecla: "Cuando lanzas una derecha, no puedes avisar mucho"

Ilia Topuria ya está modo apisonadora pensando en el combate ante Justin Gaethje en la Casa Blanca. A escasos dos meses de ver al 'Matador' de regreso en la UFC, ya prepara de forma activa la pelea rodeado de su equipo de especialistas. En el inicio de una serie titulada "Road to the White House", el hispanogeorgiano ha compartido a través de su canal de Youtube el primer capítulo en el que muestra imágenes inéditas de su entrenamiento.

Acompañado de Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero' y gran amigo de Ilia, con quien habitualmente comparte entrenamientos de contacto presumiendo de su gran estado de forma a sus 60 años, Topuria lleva a cabo una rutina de manoplas junto a su entrenador de boxeo y de striking Javi Climent.

Topuria, a quien es un gusto ver lanzar golpes de todo tipo siguiendo las indicaciones de Climent, aconseja a Pablo Motos: "Cuando lanzas una derecha, no puedes avisar mucho. Baja la cabeza, flexiona las piernas". En ese sentido, Javi apunta de forma más incisiva: "Sube un poco el codo, es el codo. Te sale espectacular. La técnica ya la dominas, ahora es el correr. Tienes que ir tranquilo".

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Pablo Motos, junto a Ilia Topuria / Ilia Topuria (Youtube)

Satisfecho tras terminar la rutina de golpeo, mezclando golpes rectos, ganchos, uppercuts y diferentes combinaciones, Pablo Motos se explica: "Hay que empezar por lo simple y repetir, luego ya te complicas", y se dirige a Ilia: "Tú podrías hacerlo con los ojos cerrados. Mola muchísimo verte hacerlo, aunque no llegue te veo y sé lo que está mal. Yo te veo imparable. Cuando suena como suena la manopla, imagínate un cuerpo. Ha habido un golpe de hígado que no era humano".