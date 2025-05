En Brasil preparan un plan 'anti-Topuria': "tiene muchos defectos y patrones predecibles"

La cuenta atrás ya ha comenzado. Ilia Topuria puede convertirse en el décimo doble campeón en la historia de la UFC frente a Charles Oliveira, una leyenda de las artes marciales mixtas que intentará recuperar el trono del peso ligero el próximo 28 de junio. Ese cinturón, actualmente vacante, será el que esté en juego en el combate estelar del UFC 317, tras la decisión de la promotora de “obligar” al actual campeón, Islam Makhachev, a dejarlo libre para evitar el estancamiento de las divisiones y la creación de títulos interinos que solo generan incertidumbre. Si no, que se lo digan a Tom Aspinall en la categoría reina y su eterna espera por Jon Jones.

En cualquier caso, el cruce de declaraciones entre los dos aspirantes al título no se ha hecho esperar. Si bien Charles es una persona más bien calmada, a la que no le gusta meterse en terrenos pantanosos, una tercera figura ha irrumpido en escena para alimentar este megacombate. Se trata de Jean Silva, púgil brasileño, número 11 del peso pluma y uno de los peleadores de moda en la compañía, quien declaró días atrás estar dispuesto a ayudar a Oliveira en su campamento de preparación.

Silva, que en año y medio dentro de la UFC ha demostrado tener un carácter algo excéntrico —una actitud que combina a la perfección con su talento sobrenatural para este deporte—, se ofreció a imitar los movimientos del ‘Matador’ con el objetivo de acercar la victoria a su compatriota y traer de vuelta a Brasil el cinturón del peso ligero.

Topuria respondió a preguntas como CEO de WOW / EFE

Topuria, preguntado por este asunto en la última rueda de prensa de ‘WOW’ que presentó, declaró: “La verdad es que no sé de dónde sacó eso. Si sabe imitarme, ¿por qué no hizo lo mismo que yo? Son solo palabras. Porque todos dicen que saben imitarme y luego no pueden. Ya sabes lo que pasa dentro del octágono. Así que le deseo toda la suerte del mundo, pero esas son solo declaraciones estridentes. Saber imitarme es complicado.”

Silva responde a Topuria

Pues bien, la réplica de Jean Silva no ha tardado en llegar. Esta vez fue en su canal de YouTube, donde analizó algunos de los supuestos fallos del hispano-georgiano dentro de la jaula y avisó que tiene las claves para una posible victoria de 'Do Bronx' en el UFC 317, que tendrá lugar en Las Vegas.

"Nadie es imbatible. He estudiado mucho a Topuria y, como todos, tiene errores y patrones que pueden explotarse. Tiene caderas potentes, pero cuando lanza un gancho fuerte suele girar demasiado y expone la espalda, como se vio contra Bryce Mitchell. También cuando prepara su recto de derecha, retrocede mucho la pierna trasera y adopta una postura muy lateral, bajando la mano del lado al que inclina la cabeza, incluso con un leve movimiento. Es un reflejo. En otras ocasiones se olvida de defender. Cuando Herbert lo derribó, Topuria bajó la mano al lanzar un gancho tras un derechazo fallido y lo atraparon."

"No quiero hablar mal de Topuria. Solo sé que peleo mucho mejor que él. Puedo imitarlo perfectamente para Charles. Imito a muchos peleadores en el gimnasio porque estudio muchas peleas. Por supuesto, si Charles aparece en su mejor forma, quizá no necesite la ayuda de Jean— pero, ¿por qué no usar todas las herramientas disponibles? Estoy aquí y listo.", fueron las palabras del nacido en Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.

Silva pudo ser 'némesis' de Topuria

Silva pudo ser uno de los próximos rivales de Topuria si este no hubiese abandonado el peso pluma. 'Lord' debutó en enero de 2024 en UFC y suma ya 5 victorias por finalización, colocándose como una de las promesas más reales de la promotora de Dana White. En el UFC 314 de Miami, Silva protagonizó uno de los 'piques' más sonados del año con Bryce Mitchell y su desempeño encima de la jaula no decepcionó. El brasileño jugó con el chico de la casa como quiso y lo sometíó con un Ninja Choke en el segundo asalto. La UFC parece decidida en hacerle un cámino rápido a Jean hasta la oportunidad titular por su carisma y estilo agresivo y atractivo. Quién sabe si él y Topuria se habrían visto las caras más temprano que tarde en las 145 libras.