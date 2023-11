Topuria avisa a Volkanovski: "KO en el primer round"

El luchador hispano georgiano será el primer español en pelear por un título de la UFC 'El Matador' llega invicto al combate por el título de peso pluma tras 14 peleas

El presidente de la UFC, Dana White, oficializó ayer el esperado combate entre Ilia Topuria y Alexander Volkanovski. El hispano georgiano medirá sus fuerzas con el campeón de la categoría de peso pluma el 17 de febrero de 2024, protagonizando la pelea estelar del UFC 298 celebrado en Los Ángeles.

Sin embargo, Ilia Topuria quiso anunciar su ansiado combate por el título de una forma más especial. Bajo el lema "The fiftheen rose" (refiriéndose a que llega invicto a su quinceavo combate), el luchador hispano geaorgiano publicó un vídeo en el que corta una rosa y la guarda en su caja con el número 15 mientras escucha a Volkanovski hablar de él.

Dejando aparte el vídeo, la guinda del pastel del anuncio es su predicción que deja escrita: "Mi predicción es terminar en la primera ronda. ¿Cuál es la tuya?".

Como no podía ser de otra forma, Topuria tenía que anunciar el gran combate dejando patente su particular seguridad en si mismo. Y es que no es para menos, 'El Matador' será el primer luchador español que peleará por un título de la UFC.

"La derrota no está en mi vocabulario. Estoy hecho para el triunfo y la gloria me pertenece. Yo solamente me quiero muchísimo", aseguró Topuria unas semanas atrás.

Ilia Topuria y su invicto camino hacia la gloria

Con 14 victorias en 14 combates de los cuales 6 han sido en la UFC, 'El Matador' ocupa la quinta plaza del ránking de la categoría de peso pluma, liderada por Max Holloway y Alexander Volkanovski. Tras derrotar a Josh Emett, Ilia Topuria por fin cumplirá su gran sueño de pelear por el título, tal y como ha repetido en diferentes ocasiones en el pasado: "Solo tomaría una pelea con Max Holloway en España; si no es así, voy a esperar el combate por el cinturón. No hay más. No sé si esté ocupado o no, pero es lo único que me interesa. Yo puedo esperar, una de mis más grandes cualidades es la paciencia y yo soy el siguiente retado”.

El luchador hispano georgiano llegará al combate con unos números envidiables. Su imbatibilidad en las 14 citas que ha disputado se desglosa en 4 victorias por nocaut, 8 por sumisión y 9 finalizaciones en el primer round.Además, defiende una efectividad de golpeo del 46% y una efectividad de derribo del 56%.

Topuria está a tan solo un combate de realizar su sueño y llevar a España a lo más alto en otro deporte más.

Volkanovski, el rival definitivo

'El Matador' tendrá que realizar un combate perfecto para poder superar al poseedor del cinturón. Tras la derrota de Volkanovski contra Makhachev en el combate por el título de peso ligero, el combate con Topuria se ha tenido que retrasar hasta febrero. Sin embargo, el luchador australiano defiende un récord de 26 victorias y 3 derrotas, además de un 57% de efectividad de golpeo y un 38% de efectividad de derribo.

A sus 35 años, Volkanovski tendrá que demostrar el por qué sigue siendo "The Greatest" en la que será, quizás, su defensa más dura del título de la categoría de peso pluma.