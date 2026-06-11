Topuria avisa a Gaethje: “Una cosa es la estrategia y otra la realidad”

Ilia Topuria atendió en Washington DC a un reducido grupo de medios españoles desplazados a Washington D.C., entre ellos SPORT, antes de su defensa del cinturón del peso ligero ante Justin Gaethje en el UFC Freedom 250. El hispanogeorgiano habló durante varios minutos de cómo está viviendo una semana poco habitual, del cruce verbal con su rival, de lo que espera dentro del octágono e incluso de Conor McGregor.

Topuria reconoció que estos días están siendo especialmente intensos por la cantidad de compromisos que tiene alrededor del evento. “La verdad que estoy sorprendido con los medios que hay, hay muchísimos y la UFC me tiene como explotado, un montón de compromisos. Es como que me despierto, abro los ojos y es como cosas que tengo que hacer”, explicó. Aun así, valoró de forma positiva el interés que ha generado la pelea: “También se siente bien que sea un evento tan grande, que haya tantos medios interesados, que hayáis venido a cubrirlo. Siempre nos sentimos muy agradecidos”.

Uno de los temas inevitables fue el comentario de Justin Gaethje sobre su vida personal, que molestó claramente al campeón. Topuria aseguró que no le afectará en su rendimiento, pero sí dejó claro que la relación con el estadounidense ya no será igual.

“Siempre he sabido mantener lo personal lejos de lo profesional, y más para un evento así. No voy a dejar que nada de eso me influencie”, dijo. Eso sí, añadió que antes del comentario sí tenía pensado mantener una relación de respeto con Gaethje: “Si iba a tener con él una relación de respeto después de que lo iba a saludar, le iba a extender la mano, en esta ocasión no va a ser así. Ahí sí que es personal. Me has estado faltando al respeto, me has estado hablando de un tema que no te corresponde para nada. No me parece bien, no me parece de hombre”.

A pesar de ello, Topuria insistió en que sus ganas de noquear a Gaethje no han cambiado por lo ocurrido. “Tenía las mismas ganas de noquearlo antes que ahora. Justin iba a sufrir de la misma manera hubiera hablado o no, y el resultado iba a ser el mismo”, afirmó.

Lo que espera de Gaethje

Más allá del cruce verbal, Topuria también analizó qué tipo de pelea espera por parte del campeón interino. El hispanogeorgiano cree que Gaethje puede presentar una versión distinta a la que se le ha visto habitualmente, más centrada en la lucha y en intentar alargar el combate.

“Espero a un Gaethje completamente diferente al que lo solemos ver. Espero ver a un Gaethje enfocado más en la lucha, enfocado más en retenerme, enfocado más en las patadas agresivas”, explicó. Según Topuria, el plan del estadounidense podría pasar por llevar la pelea a asaltos más avanzados y aprovechar después las fintas y combinaciones.

Aun así, el campeón dejó claro que no cree que el plan de Gaethje dure demasiado si empieza a recibir golpes limpios. “Ese es su plan. Eso es lo que ellos han planificado y esa es la estrategia. Pero una vez sienta estos nudillos en su cabeza, se va a ir al suelo como si lo hubieran cortado como un árbol”, aseguró.

Topuria también quiso diferenciar lo que se prepara antes de una pelea de lo que luego ocurre dentro de la jaula. “Una cosa es la estrategia. Pero hay veces en la vida que las cosas se salen del guion, se salen de la estrategia y ahí es donde muchos se distraen. Y ese va a ser el caso de Justin. Una cosa es la estrategia y todo lo que hayan puesto encima del papel, y otra cosa es la realidad”.

La Casa Blanca y el posible factor lluvia

El evento se celebrará en el South Lawn de la Casa Blanca, un escenario poco habitual para una pelea de UFC. Topuria reconoció que, al pisar el recinto, también tuvo un momento de reflexión sobre todo lo que ha recorrido hasta llegar a una noche así.

“Por supuesto, la vez que fui a la Casa Blanca ya lo estaba pensando por dentro. Era como ‘wow’. De dónde empieza uno a dónde acaba... Pisas los jardines de la Casa Blanca, entras en la casa más famosa del mundo, interactúas con el presidente de los Estados Unidos, ves todo el ambiente, todo lo que se está moviendo... obviamente que es como ‘wow’”, explicó.

El campeón también habló sobre la posibilidad de que el mal tiempo pueda aparecer durante la noche del evento. No le dio demasiada importancia. “Me da totalmente igual. En las mismas circunstancias que voy a tener que pelear yo, va a tener que pelear mi oponente. Como si nos tiran en el agua y nos dicen ‘el que gane’... lo ahogo”, bromeó.

Madrid, UFC España y McGregor

Topuria también fue preguntado por qué escenario podría superar, a nivel personal, una pelea en la Casa Blanca. Su respuesta fue clara: Madrid. “Madrid, hombre, claro. A nivel personal tal vez lo supere porque sería algo más personal y algo mucho más cercano a mí. Porque pudiera venir todo el mundo de España, de Georgia, todo el mundo que no me ha podido ver pelear en Europa desde hace muchísimos años, pudiera venir a apoyarme”, dijo.

Incluso dejó caer que una pelea en España podría tener un significado muy especial para el tramo final de su carrera. “Aparte, seguro que lo haría coincidir como mi último combate, el último combate de mi carrera deportiva. Así que sería algo muy especial”.

Eso sí, ahora mismo no quiere hablar demasiado de una posible UFC en España. “En este momento, si me llamaran y me dijeran ahora mismo que quieren hablar conmigo sobre el evento de UFC España, les diría: ‘vamos a hablarlo el 15 de junio con una copita de vino en la mano, que ahora mismo estoy en lo que estoy’”.

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Sobre un posible combate con Conor McGregor, Topuria también se mostró abierto a la idea. “Sería divertido, ¿no? Yo creo que sería divertido. Ojalá que gane. Ojalá que le gane a Max. En el estado que se mostró Max en su último combate, veo muy posible que Conor obtenga la victoria. Ojalá que gane. Voy a estar cruzando los dedos. Pero lo que pase va a ser bueno para mí. Mi destino no me lo quita”, explicó.