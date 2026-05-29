Topuria asusta con su físico antes del UFC Casa Blanca: más 'afilado' que nunca

Muy lejos queda ya el infierno que suponía para Ilia Topuria cada vez que tenía una pelea programada en UFC. El recorte de peso, ese proceso de deshidratación extrema y posterior recuperación al que se someten los peleadores antes de competir, suele ser la parte más dura de cualquier campamento. No es casualidad que dentro de las MMA se diga que un luchador pelea dos veces: primero en la báscula y después dentro del octágono.

El hispanogeorgiano, actual campeón absoluto del peso ligero, luce espectacular a poco más de dos semanas de su gran cita en la Casa Blanca frente a Justin Gaethje. El veterano estadounidense, leyenda de la UFC y actual campeón interino, tendrá delante a un Topuria que atraviesa probablemente el mejor momento físico de toda su carrera.

Un peso más 'real' para Topuria

La diferencia respecto a su etapa en el peso pluma es enorme. Durante años, Ilia tuvo que convivir con dietas muy estrictas y recortes agresivos para marcar las 145 libras (65,7 kilos). Aquella categoría exigía un sacrificio constante fuera de la jaula. Cada campamento terminaba convirtiéndose en una carrera contrarreloj para alcanzar el peso límite sin comprometer demasiado el rendimiento.

Todo cambió con el salto al peso ligero. Las 155 libras, equivalentes a 70,3 kilos en los pesajes oficiales, permiten a Topuria trabajar con mucha más tranquilidad durante la preparación. Puede alimentarse mejor, mantener una mayor masa muscular y llegar a la semana de combate sin el desgaste que tantas veces acompaña a los recortes más severos.

Las ventajas son visibles a simple vista. Si siempre ha destacado por su físico privilegiado, ahora da la sensación de estar incluso más fuerte y compacto. Su musculatura luce más llena y definida, algo que se aprecia en cada una de las imágenes que comparte durante el campamento. El campeón parece haberse adaptado perfectamente a una división que, además, encaja mejor con su evolución física natural.

Físico espectacular

Las últimas fotografías publicadas desde Miami no hacen más que reforzar esa sensación. Tras una de las muchas sesiones de entrenamiento que está completando junto a su equipo, Topuria apareció especialmente seco, definido y con una imagen de absoluta confianza. Quizá el detalle más significativo era precisamente ese: la sonrisa. Una señal de que el proceso está siendo mucho más llevadero que en el pasado.

Detrás de esa transformación hay una figura clave: Jesús Gallo, responsable del rendimiento deportivo del campeón y uno de los especialistas más respetados en preparación física dentro de las MMA. El técnico español lleva años trabajando junto a Topuria y ha sido también una pieza importante en la carrera de otros grandes nombres del deporte como Jorge Masvidal. Su misión vuelve a ser la misma: conseguir que Ilia llegue al 13 de junio en condiciones óptimas para marcar el peso sin comprometer ni una sola gota de rendimiento.

Todo apunta a que el plan marcha según lo previsto. En los vídeos que Topuria publica semanalmente en su serie de YouTube Road to the White House puede apreciarse un ambiente de absoluta normalidad dentro del campamento. Las sesiones de sparring, el trabajo técnico y la preparación física avanzan sin sobresaltos mientras el equipo afina los últimos detalles antes de viajar a Washington.

Al otro lado estará un rival que también destaca por su resistencia física. Justin Gaethje ha demostrado durante años que puede mantener un ritmo altísimo incluso en peleas largas y muy exigentes. Sin embargo, el estadounidense es un peleador naturalmente más grande que Topuria y su proceso para alcanzar las 155 libras suele ser más exigente. A los 37 años, después de una carrera plagada de guerras y numerosos cortes de peso, cada preparación pasa una factura mayor al organismo.

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Por eso, además de la diferencia de edad, muchos observadores consideran que la gestión física de la semana de combate podría convertirse en un factor importante. Mientras Topuria parece llegar fresco, fuerte y sin apenas señales de desgaste, Gaethje afronta un nuevo recorte en una etapa de su carrera donde cada detalle cuenta más que nunca.