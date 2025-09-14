Topuria amenaza al nuevo rey del boxeo mundial: "Te enseñaré a bailar en el ring"

El mundo de los deportes de combate se despertó este sábado con un nuevo monarca del boxeo mundial. Terrance Crawford venció a Saul 'Canelo' Álvarez por decisión unánime, convirtiéndose así en campeón indiscutido del peso supermediano y arrebatándole al mexicano los títulos AMB, CMB, FIB y OMB.

El estadounidense, que dio el salto en dos categorías de peso para medirse a la mayor estrella de la última década, pasa a ser ya uno de los 'GOAT' de este deporte, un estatus que tanto Turki Al-Alshikh, promotor saudí, como Dana White, presidente de la UFC, buscan revivir junto a Netflix, encargada de retransmitir este evento a nivel mundial. Topuria, de forma indirecta, también ha sido protagonista de esta velada.

Días atrás Topuria empieza un 'pique'

‘Bud’ Crawford fue noticia incluso antes de arrancar el pleito, gracias a la canción con la que entró al escenario. Terrance, norteamericano de pura cepa, usó la ya icónica canción del mariachi que Ilia Topuria emplea para sus walkouts en la UFC, un gesto que rápidamente se convirtió en viral y generó gran revuelo en redes sociales.

Como era de esperar, los periodistas preguntaron al estadounidense sobre su decisión en rueda de prensa. "Enhorabuena por él (por usar esta música). Era parte de mi outfit, una vestimenta inspirada en la película Desperados. Tengo mejicanos y latinos a mi lado. Ha sido una noche bonita", dijo el nuevo rey del boxeo mundial.

La nueva amenaza de Topuria

Estas declaraciones llegan pocos días después de que Ilia Topuria afirmara que podría noquear a Crawford si ambos se citasen en un ring. El estadounidense respondió con humor: "ese tipo está borracho".

El cruce de palabras acabó ahí, hasta que este mismo sábado ‘El Matador’ volvió a meter el dedo en la yaga en redes sociales tras ver cómo Crawford “copiaba” su himno. "Primero me llama borracho, después camina al ring con MI canción. Crawford, cuando quieras, te enseñaré a bailar el mariachi en el ring. Y Canelo, me guardaré un round para ti después".

Está claro que el hispanogeorgiano está allanando el camino hacia una posible transición al boxeo en el futuro, una vez concluya su carrera en las artes marciales mixtas. Topuria es, quizá, ya uno de los mejores boxeadores y noqueadores de toda la UFC, gracias al trabajo incansable de su entrenador de striking, Javi Climent, con quien forma una dupla temible.