Aleksandre Topuria: "Si tiene que haber guerra dentro de la jaula, estamos preparados"

Aleksandre Topuria (5-1) se enfrenta este sábado en el UFC 312 ante Colby Thicknesse (7-0) en el que será su debut en la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo. El hispanogeorgiano, arropado por su hermano, campeón del peso pluma y una de las grandes estrellas de la promotora, tiene todo para brillar dentro de la categoría del peso gallo. Desde Australia y metido en la fase de recorte de peso más agresiva, 'El Conquistador' atiende unos minutos a SPORT para valorar esta cita.

¿Cómo van esas sensaciones en tu primera 'Fight Week' como peleador de UFC?

Como bien veis, la verdad es que muy buenas, las sensaciones son muy buenas.

¿Qué supone alcanzar este sueño de entrar en la élite de las MMA para ti después de tantos años de sacrificio?

Pues, ¿qué te puedo decir? Estoy agradecido con Dios por darme esta oportunidad de poder vivir todos estos momentos junto a mi equipo, a mi gente cercana y vivir de lo que me gusta, de lo que llevo haciendo toda mi vida. Así que, me siento bendecido.

¿Cómo va el recorte de peso? Tienes que llegar a las 135 libras, eres un peso gallo grande, ¿cómo lo estás llevando estos últimos días?

Con todos los profesionales que tenemos en el equipo, la verdad es que está yendo súper bien, súper bien, mejor que nunca.

Aleksandre Topuria posa de forma oficial con las guantillas de UFC / UFC

Alex, ha sido un debut ciertamente quizás accidentado, más que nada porque creo que tus intenciones se han debutado un poquito antes, después se ha dado esta fecha en Australia con todos esos problemas de logística que lleva a ir a la otra punta del mundo, desde Alicante, desde donde resides. ¿Cómo ha afectado esto a tu training camp?

A ver, me he esperado, había un montón de fechas en las que se suponía que iba a pelear. Lo último fue en marzo, que creo que es el evento en Londres, ¿verdad? .Pues también iba a pelear ahí, pero bueno, por unas razones o por otras me confirmaron la pelea en Australia, me ofrecieron al rival anterior y bueno, hemos aceptado y aquí estamos. Todo está yendo súper bien. Llevamos aquí ya más de tres semanas.

Te ibas a enfrentar a Cody Haddon, un combate que a priori parecía un poquito más difícil, un rival que había debutado ya en UFC, ahora te enfrentas a Colby Thicknesse.

Eso nunca se sabrá, si iba a ser más difícil o no. Nunca lo sabremos. Así que bueno, ahora mismo tengo a Colby, ese es mi objetivo y nada, vamos a por él.

Háblanos un poquito sobre el rival. ¿Cómo lo ves? También debuta como tú en UFC este sábado.

Es un chico invicto que se le acaba de dar la oportunidad para pelear en la UFC. Firmó por un contrato. Es más, al no encontrar rivales, mi management se puso en contacto con él y le ofreció la pelea. Así que nada, felicidades a Colby por el contrato.,

¿Colby? Yo definitivamente estoy convencido de que va a querer tirarme en el suelo. Aleksandre Topuria

¿Hacia dónde crees que Colby tratará de llevar este combate?

Yo definitivamente estoy convencido de que va a querer tirarme en el suelo. Eso es lo que hará. De quererlo hacer, tiene un largo camino.

¿Cuál es tu objetivo para esta pelea? Imagino que finalizar, ¿no? Debutar en la UFC por todo lo alto.

Exactamente. Yo no me desespero por absolutamente nada. Si se fijan en mis peleas, principalmente en las últimas peleas, acabo con las peleas pero no tengo prisa. Si viene la finalización o toca el oponente, perfecto. Y si no, yo seguiré haciendo mi trabajo, que es quebrarlo hasta que no termine la pelea. Y si tiene que haber guerra dentro de la jaula, estamos preparados para cualquier circunstancia.

Colby Thicknesse, rival de Aleks / COLBY THICKNESSE / INSTAGRAM

Colby viene de ganar cuatro combates en 2024, tu no subes a la jaula desde hace casi dos años pero has sido la mano derecha del campeón del mundo. ¿Qué le dirías a esta gente que señala esto como una de las claves del combate?

La verdad es que, ¿qué te puedo decir? Son aficionados que tienen que opinar. Para eso existe, ¿verdad? Existe el récord, las redes sociales, etcétera, etcétera. No me afecta en absoluto porque no gasto ni un segundo en las opiniones de los demás. No tengo tanto tiempo. No tengo tanto tiempo como para perder pensando a ver qué es lo que opina la gente. Por lo tanto, ahora preguntándomelo, sinceramente no tengo ni respuesta. ¿Qué es lo que puedo decir? Nada, chicos, que sí, ahí veis el récord. Ahora voy a debutar en la UFC. Ahora va a haber un 7-0. Y bueno, así han sido mis circunstancias. He tenido que parar. El que sabe, es como, no quiero tampoco dar explicaciones, pero si a la gente le interesa y quiere profundizar en el tema, les invito para hablar y profundizamos. Pero bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo en todo el equipo, de una forma u otra.En casa ya tenemos un título mundial y una defensa. Y esto ha sido el trabajo en el equipo. Yo he tenido que hacer ciertas cosas, las cuales no me permitieron estar activo.Y después ha sido la espera a la UFC. Bueno, así han sido las circunstancias. Pero bueno, no hablemos del pasado, hablemos de dónde estoy ahora mismo y cuál es el objetivo.

Qué mejor narrativa para debutar en UFC que con Colby y tú dentro de la jaula, y con Volkanovski e Ilia en las esquinas

Casi todos hacen la misma pregunta, que es lo que yo pienso sobre ello, y es que yo no me enfoco en absoluto qué es lo que está ocurriendo fuera de la jaula. Es lo que te digo, yo no pierdo el enfoque en lo que está ocurriendo en una esquina o en la otra. Para mí como si al lado de él se sienta Godzil. Parara mí no cambia absolutamente nada. En su momento Ilia y él fueron rivales. Yo respeto mucho a Volkanovski como persona, primero, y después como deportista, pero no tiene nada que ver y nada que hacer con nada de esto.Yo tengo un enfrentamiento con Colby, y ya está.

Guram, Aleksandre e Ilia entrenando en Australia / ILIA TOPURIA /INSTAGRAM

¿Aleks, que orgullo también poder representar a Georgia dentro de la UFC, no?

Me siento bendecido, por eso te digo. Me siento bendecido, la verdad. Poder representar dos países, porque como he dicho antes, mi corazón es tan grande como para que quepan los dos.

Imagino que también es muy importante tener a tu lado gente como Guram o Merab.

Yo no los llamo sparrings, son algo más que un sparring. Mis hermanos, y bueno, agradezco a Dios por tenerlos al lado, y como te dije, a mí me gusta rodearme de mi gente, porque me transmite paz, me transmite seguridad, me transmite, no sé, me da ganas de seguir avanzando, seguir adelante, y eso es lo que significa para mí todo mi equipo. Aparte de ellos, hay muchos que son desconocidos, que no los conocéis, pero son parte de mi equipo. Mi equipo no de la pelea, sino de la vida en sí.

Alex, muchísimas gracias por esta entrevista con el Diario SPORT, de verdad, agradecemos muchísimo este tiempo y te deseamos toda la suerte del mundo.

Gracias. Grande. Adiós.