Tom Aspinall, campeón de la UFC, tras su doble operación en los ojos: “Me mareo y siento como si estuviera en un barco”

La UFC podría perder durante un largo periodo de tiempo a uno de sus activos más valiosos. Tom Aspinall, actual campeón indiscutido del peso pesado, arrastra desde hace meses una grave lesión ocular que no solo le impide entrenar y competir, sino que está condicionando seriamente su vida cotidiana.

El origen de la polémica se remonta a octubre. En el combate estelar del UFC 321, Aspinall defendía su cinturón frente al francés Ciryl Gane, un atleta extraordinario que, pese a competir en el peso pesado, se mueve con agilidad impropia de la categoría. El británico partía como favorito, pero el combate quedó marcado por una acción ilegal que lo cambió todo: un doble piquete de ojos por parte de Gane. No fue uno, sino dos impactos directos a los ojos del campeón. La pelea se detuvo inmediatamente y terminó en No Contest, ya que Aspinall no podía continuar ni veía con claridad.

SIN MEJORÍA

Más de tres meses después, la incertidumbre sobre su estado de salud no ha hecho más que crecer. Problemas de visión, desorientación y mareos persistentes obligaron al campeón a someterse a una primera cirugía. Todo ello, además, en medio de una ola de críticas en redes sociales que insinuaban que el inglés había exagerado la lesión para evitar una derrota. Tan injusto como absurdo.

No Contest entre Aspinall y Gane / ALI HAIDER

Para agravar la situación, Dana White echó más leña al fuego al sugerir públicamente que Aspinall “decidió no continuar”, mostrando una frialdad que el propio campeón lamentó después en su canal de YouTube. La relación entre la UFC y su monarca del peso pesado, lejos de fortalecerse, parece ahora más tensa que nunca.

La dimensión real del problema salió a la luz en el reportaje titulado “Dentro de la pesadilla de 108 días de Tom Aspinall: la realidad no contada de la recuperación del campeón de la UFC”, firmado por el periodista Petesy Carroll. El texto describe un escenario preocupante: desde aquella noche en Abu Dabi, Aspinall no ha vuelto a conducir y depende de terceros para desplazarse. Su graduación ha variado de forma constante, hasta el punto de cambiar de gafas en tres ocasiones en pocos meses.

LOS SÍNTOMAS DEL INFIERNO

Pero lo más alarmante son los síntomas para un peleador de élite. No puede seguir objetivos en movimiento al trabajar con manoplas, sufre vértigo al cambiar de dirección y experimenta molestias incluso al usar el móvil durante largos periodos. Gestos tan cotidianos como dar la mano pueden convertirse en un desafío debido a la falta de precisión visual.

Aspinall describe la presencia permanente de un “black spot”, un punto negro fijo en su campo de visión que no desaparece en ningún momento del día. Los médicos han diagnosticado doble visión y pérdida parcial de campo visual, lo que le provoca náuseas durante ciertos entrenamientos. A comienzos de febrero se sometió a una segunda operación en ambos ojos tras 18 consultas con especialistas, y no se descartan nuevas intervenciones. El postoperatorio es especialmente exigente: hasta 32 gotas diarias para tratar la lesión.

El golpe emocional es igual de duro que el físico. “Me mareo y siento como si estuviera en un barco”, confiesa el campeón al describir su inestabilidad constante. Fijar una fecha de regreso, reconoce, es “inútil”. Su vuelta al octágono es hoy más incierta que nunca, y en los círculos internos ya se contempla incluso la posibilidad de una retirada forzada.

La UFC, mientras tanto, observa el escenario con preocupación. Si la recuperación se alarga, la creación de un cinturón interino podría convertirse en una necesidad. Pero más allá de los títulos, la prioridad es una sola: la salud de un campeón que atraviesa el combate más difícil de su carrera.