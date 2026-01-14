Terribles noticias para la UFC: se cae una de las peleas más esperadas del año

El faraónico acuerdo de 7.700 millones de dólares entre Paramount+ y la UFC no arranca de la mejor manera. Tras quedarse huérfano el UFC 324 de una figura como Ilia Topuria —una de las tres grandes superestrellas actuales del deporte y la carta perfecta para inaugurar esta nueva alianza—, ahora llegan malas noticias en forma de lesión.

Según informa el periodista brasileño Leo Guimaraes, Kayla Harrison estaría fuera del combate coestelar ante Amanda Nunes, el que para muchos ya estaba considerado como la pelea femenina más grande de todos los tiempos dentro de la UFC. Tal y como apunta la citada fuente, la estadounidense habría sufrido una lesión en el cuello que le ha impedido continuar con su training camp a falta de menos de dos semanas para el evento. La gravedad del problema obligaría incluso a pasar por quirófano.

Recordemos que el primer evento numerado de 2026 se celebrará el próximo 24 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y tendrá como plato fuerte el combate por el cinturón interino del peso ligero entre Paddy Pimblett y Justin Gaethje, un título que posteriormente deberá unificarse con el del actual campeón absoluto, Ilia Topuria.

En el coestelar, Harrison —doble campeona olímpica y la peleadora más dominante del momento— debía defender su cinturón del peso gallo ante la ‘GOAT’ del deporte, Amanda Nunes, que regresaba del retiro dos años después para protagonizar este mega combate que incluso podía haber encabezado la cartelera.

Kayla conquistó la corona el pasado mes de junio con una finalización sobre Julianna Peña y presume de un 3-0 dentro de la promotora. Por su parte, la brasileña volvía al octágono tras disputar 18 combates en UFC entre 2013 y 2023, con el objetivo de volver a tocar el cielo y asegurarse un lugar privilegiado en el Monte Rushmore de las MMA femeninas.