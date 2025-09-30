Una superestrella de la UFC se rinde a Topuria: "el mejor peleador que haya pisado la tierra"

En la UFC, la mayor liga de artes marciales mixtas del planeta, incluso tus peores enemigos pueden acabar convirtiéndose en tus mayores admiradores. Sean O'Malley, ex campeón del peso gallo y una de las grandes estrellas de la promotora en los últimos años, fue en su día uno de los grandes rivales mediáticos de Ilia Topuria, dos auténticos ‘gallos’ del corral de Dana White.

Mientras el estadounidense reinaba en las 135 libras entre finales de 2023 y principios de 2024, el ‘Matador’ protagonizaba un ascenso meteórico en el peso pluma, coronándose tras noquear a Alexander Volkanovski y convertirse en el nuevo monarca de la división.

ANTIGUOS ENEMIGOS

O'Malley, querido y odiado a partes iguales por millones de aficionados gracias a sus extravagantes ‘looks’, sus polémicas fuera de la jaula y un ‘striking’ explosivo, señaló desde el primer momento a Topuria como un rival al que le hubiese gustado enfrentarse en el futuro, consciente del choque de estrellas y del impacto económico que podría generar.

Topuria y O'Malley, dos estrellas en auge dentro de la UFC / AGENCIAS

Sin embargo, de cara a los últimos meses de 2025, el panorama ha cambiado radicalmente. Sean perdió su corona hace más de un año frente a Merab Dvalishvili, quien volvió a derrotarlo en la revancha, hundiendo así el ‘hype’ de ‘Suga’ en el peso gallo. En cambio, Ilia es ahora doble campeón a sus 28 años, ostentando también el cinturón del peso ligero tras una exitosa subida.

O'MALLEY SE RINDE A TOPURIA

O'Malley, lejos de mostrar el rencor de tiempos pasados, sorprendió este lunes en una entrevista con unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo: “Topuria es el mejor peleador libra por libra que haya pisado la tierra. Incluso por encima de Jon Jones”. Un mensaje que dividió a los aficionados de las MMA, ya que muchos consideran a Jon ‘Bones’ Jones el auténtico ‘GOAT’ de este deporte, retirado meses atrás tras una carrera legendaria con más de doce defensas exitosas entre el semipesado y el pesado. Otros, en cambio, señalan a Georges St-Pierre como el más grande de todos los tiempos.

“Sus últimos tres nocauts… Volkanovski, Holloway, Oliveira… No es que llegue a la decisión o los derribe para controlarlos, es que los noquea”, añadió ‘Suga’, rindiéndose a la contundencia de las últimas victorias del hispanogeorgiano sobre tres leyendas de la UFC. A día de hoy, Topuria ocupa el número uno del ránking libra por libra de la promotora, incluso por delante de Islam Makhachev, quien apunta a ser su gran objetivo de futuro.

No es la primera vez que O'Malley se deshace en elogios hacia el campeón. Ya lo hizo el pasado mes de mayo, tras la fulminante victoria de Topuria sobre Charles Oliveira. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Sean declaró: “Gracias a Dios que no aceptó mi desafío. Es una jodida superestrella”, en referencia a un hipotético combate entre ambos cuando dominaban sus respectivas divisiones.