¿Ha superado ya Makhachev en la UFC al mito Khabib Nurmagomedov?

Muchos se habrán sorprendido y lo seguirán haciendo con las imágenes del ruso Khabib Nurmagomedov a sus siete y ocho años retando y peleando cuerpo a cuerpo con un osezno a la vista de su padre y después entrenador, Abdulmanap.

Entre todos forjaron un campeón al estilo de las hermanas Williams en el tenis, Jakob Ingebrigtsen en el mediofondo y el fondo o 'Mondo' Duplantis en el salto con pértiga. El orgullo de Daguestán se retiró como el mejor luchador de UFC en toda la historia e invicto en su mejor momento por una promesa a su madre.

El luchador que más tiempo detentó el título del peso ligero de la UFC ganó sus 29 peleas (ocho por KO, 11 por sumisión y 10 por decisión arbitral). Desde que derrotó el 24 de octubre de 2020 al estadounidense Justin Gaethje, se ha especulado múltiples veces con un regreso que nunca se ha producido.

Islam Makhachev, junto a su 'maestro' Khabib Nurmagomedov / INSTAGRAM

Daguestán y su capital Majachkalá (la ciudad en la que jugaron Roberto Carlos o Eto'o en el Anzhi) son a la lucha como Brasil al fútbol sala, Noruega al esquí nórdico, los Países Bajos al patinaje de velocidad o Dinamarca al balonmano.

Por eso, a rey muerto, rey puesto y así ha emergido Islam Makhachev, nacido también en esa ciudad y entrenado precisamente por Khabib Nurmagomedov y por su padre Abdulmanap en compañía del mexicano-estadounidense Javier Méndez, fundador del American Kickboxing Academy de MMA.

El 'heredero' de Khabib tiene un récord espectacular de 28 victorias y una derrota, por KO ante el brasileño Adriano Martins el 3 de octubre de 2015 en Houston (Estados Unidos). Tras reinar cinco veces en el peso ligero, el 15 de noviembre arrebató al australiano Jack Della Maddalena el cinturón welter de la UFC.

Aunque hay casi siete kilos de diferencia entre él e Ilia Topuria (actual campeón ligero), se sigue especulando sobre un duelo entre los dos mejores luchadores libra por libra de la actualidad (el ruso acabará el año primero y el alicantino de adopción, segundo). El tercero es el ruso Khamzat Chimaev (peso medio).

Pero... ¿ha superado ya Makhachev a su mítico mentor? La fiesta del boxeo que se está viviendo en Dubai ha congregado a figuras de este deporte como el ruso Artur Beterbiev, 10 veces campeón del mundo del peso semipesado que perdió el pasado 22 de febrero en la revancha contra su compatriota Dmitri Bivol.

Al ser preguntado sobre esta dualidad, su respuesta fue sorprendente. "¿Que quién es mejor de los dos? Si miramos sus logros, Makhachev ha sido campeón mundial en dos categorías y yo me decantaría por él, pese a que Nurmagomedov se retiró invicto y ha sido muy bueno", dijo. ¿Y ustedes qué opinan?