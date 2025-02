El sueño de Ribovics en UFC: "Me esforzaré para que mi apellido se escuche tan fuerte como el de Messi"

La UFC también tiene sabor argentino, y no uno cualquiera. Esteban "El Gringo" Ribovics (14-1) es la gran estrella de una generación albiceleste de artistas marciales que apunta alto en la mejor liga del mundo. Ailín Pérez, número ocho del peso gallo femenino, Francisco Prado, el joven Kevin Vallejos y el veterano Santiago Ponzinibbio son los otros representantes. Ribovics disputa este sábado, en el Apex de Las Vegas, su gran prueba de fuego dentro de la promotora: un pleito ante Nasrat Haqparast que podría acercarlo al ranking de las 155 libras. A pocas horas del recorte de peso final, el momento más duro de toda la Fight Week, el salteño atiende a SPORT.

¿Cómo estás a nivel físico y mental encarando tu quinta Fight Week dentro de UFC?

Primero que nada, gracias por tu tiempo y por la nota. Estoy disfrutando la semana, mejor que nunca. Estamos felices, contentos. Bien de peso, así que nada de preocupaciones. Tampoco quiero confiarme, obviamente, porque el corte de peso se verá realmente esta noche. Pero ya estoy listo para disfrutar el sábado, preparado mentalmente. Más preparado que nunca.

¿Y cómo va ese recorte de peso?

Muy bien, de 10. Quedan unos cinco kilitos por bajar para mañana. Ya, solo agua y listo.

Afrontas este sábado un combate ante Nasrat Haqparast, quien viene de cuatro victorias consecutivas y tiene mucha más experiencia que tú en UFC.Es un peleador al que también le gusta tomar riesgos y recibir golpes, así que va a ser una pelea muy divertida. Yo entrené para moverme mucho, para patear, para esquivar. Y si hay que ir al piso, vamos al piso también, obviamente. Tenemos un tanque de gas grande, como ya lo habrás visto contra Zelhuber, así que... Estamos listos para lo que se dé, para la guerra, de seguro. Bang, bang, dalo por hecho.

Esteban Ribovics / UFC

¿Cuáles crees que pueden ser sus fortalezas y debilidades dentro de la jaula?

Creo que su fortaleza es la experiencia, pero si lo conectan mucho, seguramente intentará amarrar la pelea, como lo he visto hacer en otros combates. Él tiene la experiencia, pero yo tengo la pegada. Y el hambre. Tengo muchísima hambre de comerme la categoría y llegar al top 15 este año. Así que... lo vamos a lograr.

¿Y una predicción?

Creo que se termina en el primer round (risas).

Vienes de la pelea del año ante Daniel Zellhuber en La Esfera y antes habías noqueado a Terrance McKinney, colocándote como uno de los prospectos más interesantes del peso ligero. ¿Ves esta pelea contra Haqparast como una prueba de fuego de la UFC para saber de qué pasta estás hecho?

Exactamente. Muchos lo ven así, como un filtro. Pobre Haqparast, ¿no? (risas). Pero sí, lo toman como una prueba. Dicen: "Si lo pasa, está listo para el Top-15". Y creo que tienen razón. Ganarle a él sería importante porque tiene un nombre, un buen récord y años de experiencia en la UFC. Así que sí, creo que con esta victoria me acerco muchísimo al Top-15. Vamos por eso, vamos por eso.

Imagino que buscarás de nuevo una finalización.

Exactamente. Siempre tengo la mentalidad de finalizar mis combates. En mi última pelea me tocó un rival durísimo, con una quijada tan fuerte como la mía, y aguantó muchísimo. No podía creer que seguía de pie, pero ahí estaba, resistiendo.

¿Qué aprendiste de esa pelea ante Zellhuber?

Primero que nada, me dio confianza. Confianza en el trabajo que hice en el campamento previo. Así que reafirmé que voy por el camino correcto y que debo seguir mejorando cada detalle.

Obviamente, cuando uno ve la pelea después, piensa: "¿Por qué tiré solo a la cabeza y no al cuerpo?". Son cosas que se aprenden. Si en el futuro me encuentro en una situación similar, la trabajaré de otra manera. No solo buscar arrancarle la cabeza, sino también quebrarlo con golpes al cuerpo u otras estrategias.

¿Tras esa exhibición, te hubiese gustado estar otra vez en un evento numerado y no en el Apex?

Sé que en algún momento me tenía que tocar volver al Apex, no podía escaparme para siempre. Ya me lo esperaba. Tengo buenos recuerdos de ese lugar, por mi paso por el Dana White's Contender Series, donde conseguí un nocaut. Así que le da un toque especial regresar y revivir esa energía de cuando gané mi contrato. Voy a tratar de focalizarme y mentalizarme en eso para que todo se dé de la misma manera.

Si ganas este sábado, ¿te ves ya preparado para medirte a un rival dentro del Top-15?

La verdad es que esas conversaciones las maneja mi mánager, que está haciendo un gran trabajo y siempre me pone buenos oponentes enfrente. Pero creo que sí, esta pelea me acercaría muchísimo. Si no es directamente contra alguien del Top-15, seguramente será contra un rival que esté muy cerca. Dependerá de cómo gane, ¿no? Si lo hago muy bien, seguramente sí. Así que voy a visualizarlo, a creérmelo y a ir por ello.

¿Hay algún nombre que te llame la atención?

Me gusta la idea de pelear con Paddy Pimblett o con Bobby Green. Bobby toma muchos riesgos, le gusta el intercambio y pelea con las manos abajo, así que sería un combate muy interesante. Pero también sé que ya no está en su prime. De todas formas, estoy listo para cualquiera. A quien sea que me pongan del Top-15, estaré preparado para enfrentarlo.

Imagino que te gustaría un estilo parecido al de nuestro Joel Álvarez, ¿no?

Sí, sí, me encanta. Lo admiro bastante por el trabajo que hace. Es un peleador paciente, fuerte, con una pegada impresionante y un estilo muy sólido. Obviamente, si se da la pelea, me encantaría enfrentarme a él. Pero creo que está teniendo problemas con el corte de peso y está considerando subir a las 170 libras. Es alto, macizo, con mucho músculo, y cuando tienes ese tipo de contextura, el corte de peso se vuelve complicado. No llegas al 100% a la pelea.

¿Que té parece la subida de Topuria al ligero?

Lo he visto en el gimnasio entrenando, pero yo ese día recién volvía, estaba gordo y él estaba por pelear, así que solamente lo he visto entrenar y saludar. Sí, lo considero una pelea chica para la categoría. Yo me considero chico para la categoría. Y él es mucho más chico que yo de estatura, así que...Pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, Volkanovski hizo una buena pelea con Islam y Topuria lo pasó por arriba a Volkanovski, o sea..-Puede dar mucho que hablar, como puede también ser un poco... No sé, ¿no? Medio en contra. Hay que ver cómo lo maneja, digamos, cómo lo entrena, cómo se maneja. Voy a tener mis predicciones después de ver su primera pelea en el 155.

¿Que significa representar a Argentina dentro de UFC?

Primero que nada, me siento muy orgulloso de ser un representante de mi país. Es un honor dejar un legado y motivar a la gente que viene detrás de mí. Recibo muchos mensajes, y eso me hace muy feliz. Pero lo prometí, ¿no? Me voy a esforzar tanto que mi apellido, Ribovics, se escuchará con la misma fuerza que el de Messi o el de Maradona. Quiero que cuando la gente escuche Ribovics, sepan que es sinónimo de MMA.

El gen de guerrero lo lleváis incorporado de serie...

Lo tenemos bastante, sí. Los boxeadores, los argentinos, lo llevamos en la sangre. El Chino Maidana lo tenía, por ejemplo. El corazón guerrero está en cada uno de nosotros; siempre damos todo arriba de la jaula y no dejamos nada en el camino. Incluso cuando las cosas no van bien, seguimos peleando. Tenemos corazón de hierro. Y los huevos, ni te cuento. Más aún.

Te estás convirtiendo en uno de los favoritos de la afición

Se siente muy bien. Es una gran satisfacción saber que todo lo que uno pasa detrás de cámaras, el sacrificio, vale la pena. Que te reconozcan de esa manera, que te pongan en la cartelera estelar, y que te lo demuestren con el cariño de la gente, es algo increíble. Todo el trabajo que hago, cada entrenamiento, cada gota de sudor, cada lágrima, tiene su recompensa. Me siento en mi mejor momento, pero no me voy a relajar. Tengo mucho por delante y aún mucho por demostrar. Así que, Esteban, todavía hay mucho que no han visto, ¡pero lo verán!