El sueño americano de Topuria acabó en pesadilla: así desmontó Gaethje al campeón

Son muchas las claves que determinan el devenir de un combate. Los estilos hacen las peleas, suele decirse, y por mucho que Ilia Topuria fuese gran favorito para defender su cetro ante el campeón interino Justin Gaethje, el estadounidense fue capaz de tejer una telaraña junto a su equipo para atrapar en sus redes al ‘Matador’. Ilia, incapaz de torear a su rival como nos tiene acostumbrados, acabó perdiendo por nocaut técnico antes del quinto asalto.

El game plan de Trevor Wittman en la Casa Blanca, head coach de Gaethje y de otros excampeones como Kamaru Usman y Joanna Jedrzejczyk, fue la gran obra de un entrenador considerado por muchos como uno de los mayores gurús fuera del octágono. Ante Ilia volvió a demostrar la importancia de una buena esquina para elevar a un peleador al siguiente nivel, incluso cuando el reto parece mayúsculo.

La primera trampa de Gaethje

Todos sabíamos que una de las claves para que el campeón interino asaltase el trono era crear desorden y caos ante Topuria, un fino estilista que elige muy bien sus momentos y calibra cuándo entrar y salir. Para hacer caer a Ilia en las trampas, había que generarlas con mucho mimo. Y ya en el primer asalto, el hispanogeorgiano cayó en una de ellas y salió extremadamente perjudicado.

Al minuto y medio de combate, Justin invitó a Ilia a la distancia corta y utilizó el ‘knee pick’, una técnica para amagar el derribo a una pierna. Gaethje puso la mano derecha sobre la rodilla izquierda de Ilia mientras la mano izquierda se apoyaba en la nuca de su rival. Cuando ya tenía ese agarre, la mano derecha, que amagaba el derribo, subió hacia arriba en forma de upper ‘escondido’ y conectó directamente en el ojo de Topuria.

Uno de los upper que Gaethje conectó a Topuria / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

Ilia detectó rápidamente que el golpe le había hecho daño. A la postre, se demostraría que ese golpe curvo había iniciado la rotura del glóbulo orbital. Nunca habíamos visto al hispanogeorgiano tocarse directamente la zona afectada de una forma tan evidente, un gesto interpretado como una señal de debilidad en cualquier luchador. Nadie quiere demostrar que está tocado ni enseñar sus cartas. Esto es como el póker: no hay que reaccionar ni hacerle ver a tu oponente que eres una presa.

Un plan diseñado con precisión

Ayudó a construir esa posición, tal y como explicó Wittman tras el combate, el haber preparado un plan con mucho juego de pies, ángulos y patadas altas. Una diferencia importante respecto a las low kicks potentes que todos sabíamos que Justin tiene y que muchos señalaban como una de las grandes claves del combate.

La esquina decidió que las patadas fueran a la cabeza en lugar de a la pantorrilla o al cuádriceps. Una estrategia pensada para no darle una línea de ataque clara a Ilia y obligarlo a trabajar más de lo que acostumbra. Gaethje no solo buscó castigar, también buscó incomodar, mover, confundir y romper poco a poco las referencias del campeón.

La resistencia de Gaethje cambió la pelea

Otra de las claves fue algo que no se puede enseñar. Justin lleva más de una década en UFC pegando como un camión y demostrando que es un perro de pelea. Es uno entre un millón, capaz de aguantar y absorber golpes que al resto de los mortales nos mandarían directos al hospital. Y eso fue precisamente lo que sucedió en el segundo asalto.

El campeón mostró su mejor versión y firmó sus mejores minutos. Encontró a Gaethje con golpes certeros y, marca de la casa, sacó esos puñales en forma de gancho al hígado que tan bien le han servido para empezar a construir el nocaut ante sus anteriores rivales. Topuria consiguió doblar a Gaethje con uno de esos golpes y parecía que la finalización estaba cerca.

Pero ‘The Highlight’ resistió, todavía no sabemos cómo, e Ilia decidió que la mejor opción era irse al suelo y buscar una sumisión. Lo intentó con una palanca de brazo, pero la fatiga ya era real. Hasta en dos ocasiones consiguió la montada de forma espectacular y demostró su jiu-jitsu de élite, pero la amenaza de sumisión no fue lo suficientemente agresiva. Y ahí aparece la gran duda.

¿Debió haber mantenido la pelea de pie? Con un Gaethje visiblemente afectado en la zona del torso, mantener el combate en el striking quizá habría ayudado a Ilia a encontrar el golpe definitivo. No fue así y la pelea se fue a ras de lona. Wittman declaró después que ahí Ilia tuvo su gran oportunidad, pero Gaethje sobrevivió y permitió que ese daño se transformara en garra.

“Sobre cómo superó el golpe al cuerpo, creo que Ilia cometió un gran error ahí”, dijo Wittman. “Creo que fue un gran error por parte de Ilia ir al suelo, porque Justin estaba realmente tocado. Estaba tocado. Pero Justin es un tipo muy resistente. Es muy inteligente en esas situaciones. Sabe cuándo tomarse descansos. Hubo momentos en la pelea, como en el tercer y cuarto asalto, en los que yo pensaba: ‘¡Deja de tomarte descansos aquí! Tienes que pelear’. Pero es más fácil decirlo que hacerlo”, afirmó a Daniel Cormier.

Más allá de mantener la pelea de pie, también podría haber sido clave acabar las combinaciones de abajo a arriba y no enfocar tanto el ataque en la zona hepática.

El jab que terminó de romper a Topuria

A partir del tercer asalto, Gaethje empezó a imponer mucho volumen y daño acumulado a través de un jab que acabó destrozando por completo el rostro de Ilia. Ahí sí abrió unas brechas que, a la postre, serían decisivas para el nocaut técnico.

Tampoco en ese tramo el campeón fue el habilidoso defensor que nos tiene acostumbrados a ver. Las estadísticas hablan de Ilia como uno de los boxeadores más elusivos y con mejor cabeceo de toda la división, algo que se echó en falta a partir del tercer acto, cuando empezó a comerse muchos de los rectos de izquierda que Gaethje lanzaba.

Gaethje toca a Topuria con el jab / Louis Grasse / Zuma Press / Euro

Hubo unos segundos en los que fue incluso exagerada la forma en la que Ilia recibía esos jabs, sin apenas movimiento de cabeza ni respuesta defensiva. La pelea acabó decidiéndose por la suma de castigo, no por una única acción milagrosa. Justin fue rompiendo poco a poco a Topuria hasta el punto de que la esquina del campeón decidió detenerla antes del quinto asalto.

Justin aguantó el mejor momento de Topuria y ejecutó un plan perfecto para cansarlo, hacerlo caer en sus trampas, subir el ritmo de la pelea cuando esta se alargaba y acabar imponiendo un castigo que rompió al inquebrantable Topuria.