El secreto del cambio físico de Paddy Pimblett para el UFC 324: “Preferiría estar gordo y feliz"

Paddy Pimblett no deja a nadie indiferente. El inglés, apodado ‘The Baddy’ dentro de la jaula y conocido en nuestro país por su encarnizada rivalidad con Ilia Topuria, disputa este sábado el combate más importante de su carrera. Frente al veterano Justin Gaethje, se jugará el cinturón interino del peso ligero de la UFC, un título que la promotora decidió poner en liza tras el parón anunciado del campeón hispanogeorgiano, a la espera de que se resuelvan sus problemas legales en los tribunales.

El peleador de Liverpool, siempre bien cuidado por la promotora de Dana White desde su llegada en 2021, es uno de los grandes personajes del deporte. Amado por muchos y odiado por otros tantos, Pimblett no pierde su esencia. Carismático, provocador y bastante charlatán ante cámaras y micrófonos, es una figura que encaja a la perfección en el engranaje de la UFC, donde la meritocracia en ocasiones se aparta para dejar paso al espectáculo y al interés económico.

Puede llegar a pesar 20 kilos más fuera de campamento

Más allá de sus habilidades dentro del octágono —un grappling de élite forjado en el Next Generation Gym de Liverpool—, Pimblett es conocido por sus drásticos cambios físicos entre los periodos fuera de campamento y el exigente recorte de peso previo a cada pelea. Paddy, que debe marcar 70,3 kilos en la báscula el día anterior a sus compromisos, ha reconocido en más de una ocasión que puede alcanzar los 93 kilogramos cuando se encuentra fuera de training camp.

Pimblett, fuera de campamento / TWITTER

“Es una locura, porque me encanta pelear, pero también me encanta comer muchísima comida. Así que, para hacer lo que amo en la pelea, tengo que quitarme la otra cosa que amo; es una espada de doble filo. Creo que ahora aprecio mucho más la comida que cuando empecé en las MMA; bueno, sé con certeza que es así, al 100%”, confesó en su día. Lo que más impacta a los aficionados es el brutal cambio en su rostro, que pasa de estar afilado sobre la jaula a completamente hinchado en su vida diaria, más propio de un peso pesado que de un ligero. Sobre estas imágenes virales, el propio Paddy ha explicado que, por su fisionomía, tiende a acumular más grasa en la cara que en el resto del cuerpo.

"Estas navidades me he controlado"

Esta afición por la comida basura —que comparte abiertamente en su canal de YouTube— le obliga a realizar recortes de peso extremos, una práctica que muchos expertos consideran contraproducente a largo plazo. El efecto rebote debe gestionarse con cabeza, ya que someter al cuerpo a estas fluctuaciones constantes a lo largo de una carrera profesional puede acarrear problemas de salud en el futuro.

De cara a la pelea titular ante Gaethje, el ex campeón de Cage Warriors y ahora aspirante al cinturón de la UFC asegura encontrarse en el mejor estado de forma de su carrera. En su último combate frente a Michael Chandler, reconoció haber tenido “miedo” de no llegar al peso tras aceptar la pelea con solo seis semanas de antelación. Para Justin, en cambio, ha contado con casi dos meses de preparación y afirma haberse “controlado” incluso durante las comidas navideñas. “Nunca más pelearé en enero”, bromeó el scouser entre risas cuando fue preguntado en rueda de prensa.