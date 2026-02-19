Sean Strickland, peleador estadounidense de la UFC, sobre el ‘show’ de Bad Bunny en la Super Bowl: “La NFL es patética”

El peleador más polémico de la UFC vuelve a estar en el centro de la controversia. Sean Strickland, ex campeón del peso medio y uno de los rostros más reconocibles del sector más conservador del deporte estadounidense, protagonizó una nueva tormenta mediática en la antesala de su combate ante Anthony Hernandez, evento estelar del UFC Houston.

Durante el ‘Media Day’, Strickland fue preguntado por el espectáculo del descanso de la última Super Bowl, encabezado por Bad Bunny, un show con fuerte carga cultural y reivindicativa en torno a la identidad latinoamericana. La respuesta del estadounidense fue inmediata y generó una oleada de críticas:

“¿Cómo arruinamos este deporte? ¿Cómo lo volvemos más ‘woke’? ¿Por qué traemos a alguien que ni siquiera habla inglés? La NFL es patética”, declaró el excampeón, que en su día sorprendió al mundo al destronar a Israel Adesanya en una de las victorias más inesperadas en la historia reciente de la promotora.

Las declaraciones no quedaron ahí. Horas después, y ante la repercusión generada en redes sociales, Strickland publicó un mensaje en X en el que profundizaba en su visión ideológica:

“Ha habido una conspiración corporativa para destruir a Estados Unidos desde hace tiempo. Los ingresos, la familia… Es otro paso para despojarnos de nuestra identidad. Quieren que seas menos individuo y más un consumidor sin mente”.

CARGA CONTRA TODOS Y TODAS

El peleador de 34 años, integrante del Xtreme Couture, ha construido parte de su personaje público sobre posicionamientos políticos y culturales muy marcados. En esa misma línea, también opinó sobre el posible combate por el título del peso medio entre Khamzat Chimaev y Nassourdine Imavov, dejando comentarios que muchos han considerado ofensivos hacia la comunidad musulmana. Sus palabras se viralizaron rápidamente en un deporte donde figuras como Islam Makhachev o el legendario Khabib Nurmagomedov son referentes globales.

Strickland tampoco ha evitado la polémica cuando se le pregunta por el MMA femenino. En declaraciones anteriores afirmó que “a nadie le importa” esta categoría y llegó a sugerir que un hombre promedio podría vencer a Amanda Nunes, considerada por muchos como la mejor peleadora de todos los tiempos. Además, expresó opiniones tradicionales sobre el papel de la mujer en la sociedad, lo que volvió a encender el debate en torno a su figura.