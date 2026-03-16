Sara Cabeza de Vaca desembarca en el corazón de la UFC: un mes de élite en el Performance Institute de Las Vegas

La luchadora Sara Cabeza de Vaca ha marcado un hito en las artes marciales mixtas (MMA) españolas al convertirse en la primera mujer española invitada formalmente por la UFC para realizar un campamento de entrenamiento en el prestigioso UFC Performance Institute (PI) de Las Vegas.

Durante un mes, la experimentada deportista se sumerge en el epicentro mundial de los deportes de contacto, combinando la tecnología de vanguardia del PI con el rigor del famoso gimnasio Xtreme Couture. Esta estancia no es solo un reconocimiento a su trayectoria, sino el trampolín definitivo para su esperado debut profesional.

Un laboratorio de élite para un debut profesional

Para Sara, esta oportunidad trasciende el simple entrenamiento; es una auditoría técnica y física en el nivel más alto que existe.

"Supone una oportunidad de aprendizaje enorme y me ayuda a ganar confianza de cara a mi debut profesional", afirma la luchadora. "Me permite conocer otros métodos de trabajo y, sobre todo, comprobar en qué punto estoy ahora mismo a nivel físico y técnico. Tenía muchas ganas de sentir lo que es entrenar con algunos de los mejores del mundo".

Su rutina diaria refleja el compromiso de una atleta de alto rendimiento: mañanas de optimización y ciencia deportiva en el Performance Institute y tardes de estrategia y sparring en Xtreme Couture.

Más que entrenamiento: Una inmersión total en la UFC

La invitación de la compañía permite a Cabeza de Vaca vivir la experiencia completa del ecosistema UFC. Además de la preparación física, la española está generando contenido exclusivo con otros luchadores de la franquicia y asistiendo a eventos de primera línea, como el reciente UFC 326.

"Si no estuviera trabajando con UFC, probablemente no tendría la oportunidad de vivir algo así", reconoce Sara. "He podido ver en directo el cinturón BMF, que fue increíble. Aquí se respira MMA por todas partes y la forma en que se vive este deporte es impresionante".

Visión de futuro y adaptación

Más allá del octágono, la estancia en Nevada está sirviendo para que Sara se asiente en la industria global, estableciendo contactos clave y adaptándose a la cultura estadounidense, desde los icónicos desayunos hasta el perfeccionamiento del inglés.

Noticias relacionadas

El objetivo es claro: regresar con la mentalidad y el nivel necesarios para que su salto al profesionalismo sea una declaración de intenciones. "Quiero ver de cerca cómo se trabaja en el nivel más alto de este deporte", concluye, mientras ultima sus últimas semanas de preparación en la Ciudad del Pecado.