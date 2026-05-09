¡Saltaron chispas! Topuria se encara con el peso pesado de la UFC Josh Hokkit y defiende a Alex Pereira

La primera rueda de prensa del evento más importante del año en la UFC prometía espectáculo. Y, por una vez, cumplió de sobra. Acostumbrada en los últimos tiempos a comparecencias cada vez más frías, medidas y previsibles, la compañía recuperó durante unas horas aquel aroma de caos controlado que convirtió muchas de sus promociones históricas en auténticos fenómenos virales. Pullas pesadas, tensión real, interrupciones constantes y la sensación permanente de que todo podía saltar por los aires en cualquier momento. Exactamente eso fue lo que ocurrió este viernes en Newark durante la presentación oficial del UFC Freedom 250, la velada que la promotora celebrará el próximo 14 de junio en los jardines de la Casa Blanca.

Y en medio de todas las estrellas presentes, volvió a aparecer Ilia Topuria. El campeón del peso ligero, que encabezará el evento frente a Justin Gaethje en un combate de unificación, ya llegaba como uno de los grandes reclamos de la cartelera. El hispanogeorgiano volvió a demostrar que entiende perfectamente cómo funciona el negocio de vender peleas y terminó convertido en el gran agitador de una conferencia que acabó directamente en bronca. Y con un nuevo enemigo en su lista: el peso pesado Josh Hokitt, una de las grandes promesas de la UFC en su categoría reina.

Hokitt, nuevo archienemigo de Topuria

Topuria compartió escenario con nombres de primerísimo nivel como Alex Pereira, Ciryl Gane o el propio Gaethje, en una convocatoria que reunió a buena parte de los protagonistas principales del Freedom 250 aprovechando la semana del UFC 328.Todo parecía desarrollarse dentro de los cauces habituales… hasta que apareció Josh Hokit.

El peso pesado, incorporado recientemente al evento para medirse a Derrick Lewis, comenzó a provocar a varios de los peleadores presentes. Primero lanzó comentarios hacia Lewis y después dirigió parte de su discurso hacia Pereira. Fue entonces cuando Topuria decidió intervenir, aparentemente al ver que el brasileño no terminaba de entender del todo lo que Hokit estaba diciendo en inglés. A partir de ahí, la rueda de prensa cambió completamente de tono.

Ilia se encaró verbalmente con Hokit, el estadounidense respondió subiendo todavía más el nivel de agresividad y la situación escaló rápidamente hasta el punto de obligar a intervenir a seguridad. El momento más viral llegó cuando Topuria terminó lanzando un objeto (el tapón de la botella que presidía su mesa) en dirección al peso pesado en mitad del caos generalizado. Hokit fue retirado inmediatamente del acto y ni siquiera pudo participar en el careo posterior previsto con Derrick Lewis.

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Topuria volvió a robarse el show sin necesidad siquiera de estar todavía en fight week y el 'Freedom 250 'ya empieza a venderse como algo mucho más grande que una simple cartelera organizada en la Casa Blanca.