Salkilld finaliza a Gamrot y confirma su ascenso en UFC; el cubano Yadier del Valle retira a Elkins con un KO

La división del peso ligero de la UFC sigue agitándose todavía más. Dos meses después del ‘campanazo’ de Justin Gaethje en la Casa Blanca, destronando a Ilia Topuria y cambiando por completo la zona noble de las 155 libras, el australiano Quillan Salkilld se erigió esta pasada noche como un posible contendiente al título en un futuro no demasiado lejano tras finalizar a Mateusz Gamrot en el Meta Apex de Las Vegas.

En la que era una prueba de fuego para una de las grandes apariciones de 2025, Salkilld superó con nota el enfrentamiento ante uno de los mejores luchadores puros de la división junto a Arman Tsarukyan. El joven australiano, de solo 26 años, consiguió encajar un mataleón en el primer asalto ante un Gamrot que apenas pudo imponer el guion que más le interesaba.

El polaco, excampeón de KSW y uno de los grapplers más fiables del peso ligero, solo había sido sometido antes por Charles Oliveira dentro de la UFC. Esta vez volvió a caer por la misma vía, pero en un combate muy distinto. Gamrot empezó tambaleándose tras recibir un buen golpe de izquierda de Salkilld y, casi por instinto, buscó llevar la pelea a su terreno. Lo que encontró allí fue una sorpresa.

El australiano no solo defendió bien las entradas y las transiciones de su rival, sino que también fue capaz de amenazar en los scrambles, salir de un intento de llave de pierna y acabar tomando la espalda de Gamrot. Una vez ahí, trabajó con mucha calma hasta cerrar el rear-naked choke y obligar al polaco a palmear a los 4:25 del primer asalto.

Con este triunfo, Salkilld suma ya seis victorias consecutivas en la UFC y amplía una racha general que empieza a llamar mucho la atención en las 155 libras. La promotora sabe que cuando el australiano se sube a la jaula suelen pasar cosas. Venía de noquear a un nombre tan serio como Beneil Dariush a principios de mayo y ahora ha finalizado también a uno de los ‘gatekeepers’ más duros de la parte alta de la división.

El salto en el ranking parece inevitable. Salkilld ya no es solo una promesa atractiva o un peleador divertido para abrir carteleras importantes. Su victoria ante Gamrot le coloca directamente en la conversación con nombres grandes. Un cruce ante alguien como Benoit Saint Denis tendría todo el sentido por momento, estilo y posición dentro de la categoría. También dependerá de cómo quiera mover la UFC una división en la que hay mucho tráfico, pero el australiano ya ha hecho méritos para pedir un rival de la zona noble.

El coestelar también dejó un nombre veterano reforzado. Diego Ferreira se impuso por decisión unánime a Billy Quarantillo en otro combate del peso ligero, después de controlar buena parte de la pelea con un striking más limpio, buen trabajo de clinch y momentos de dominio en el suelo. No fue una actuación tan llamativa como la del main event, pero sí una victoria útil para un peleador que todavía quiere seguir teniendo sitio ante nombres reconocibles de la división.

Otro de los grandes vencedores de la noche fue el cubano Yadier del Valle, que regresó a la senda de la victoria en la UFC ante Darren Elkins con un nocaut en el primer asalto. En la pelea de retirada del estadounidense, Del Valle no dejó espacio para la nostalgia. Tomó el centro del octágono, defendió bien el primer intento de derribo y encontró un golpe curvo de izquierda que acabó siendo definitivo. Elkins cayó hacia atrás y el árbitro detuvo la pelea a los 35 segundos.

Fue un final duro para un veterano como Elkins, uno de esos peleadores que durante años representó la resistencia pura dentro de la UFC. Pero también fue una noche importante para Del Valle, que necesitaba una actuación así para volver a ganar impulso en el peso pluma. El cubano mostró un striking ordenado, paciencia para encontrar el hueco y contundencia para no dejar escapar la oportunidad.

La cartelera también dejó otros resultados destacados. Alexia Thainara derrotó por decisión unánime a Amanda Lemos en un combate trabajado dentro del peso paja, mientras que Ty Miller sumó una victoria importante ante Billy Ray Goff por nocaut técnico al inicio del tercer asalto. En las preliminares, Diyar Nurgozhay, Jose Montanha da Silva, Miles Johns y Juliana Miller también lograron finalizar sus respectivos combates.