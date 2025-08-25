La ridícula predicción de Khabib, leyenda de la UFC, sobre Topuria: "No tiene ninguna oportunidad"

Khabib Nurmagomedov, leyenda de la UFC y mentor de Islam Makhachev, ha vuelto a pronunciarse públicamente sobre Ilia Topuria. En esta ocasión, el excampeón daguestaní ha analizado un hipotético enfrentamiento del hispanogeorgiano en el peso ligero frente a Arman Tsarukyan (uno de sus posibles rivales), dejando claro que ve muy pocas opciones para ‘El Matador’.

"No creo que Topuria tenga ninguna oportunidad. Arman lucha demasiado bien en la distancia frente a strikers, trabaja mejor en su pateo, y ha mejorado mucho. Si lucharan hace tres años, quizás no sería tan precavido. Creo que ahora mismo es el mejor peso ligero (Tsarukyan)... Diría que hay un 80%-20% a favor de Arman”, afirmó Khabib en una conversación junto a Kamil Gadzhiyev.

El fuego cruzado entre Nurmagomedov y Topuria no es nuevo. Desde los primeros rumores que vinculaban a Islam Makhachev con un posible duelo ante el actual campeón, Khabib no ha dudado en cuestionar la trayectoria y el nivel del luchador hispanogeorgiano. Ahora, al hablar de Tsarukyan, fue tajante: "Puede derribar a sus rivales, tiene buenos codos en el suelo. Puede tomar la espalda, dominar. Ahora tiene mucho donde estudiar a Topuria. Es más pesado, y en una noche de pelea será el tipo más grande. Y por supuesto, el wrestling tiene un papel muy importante en noches como esta".

Para justificar su postura, Nurmagomedov comparó el nivel de lucha del armenio con el mostrado por figuras como Max Holloway y Charles Oliveira, doblemente noqueados por Ilia. "Su nivel es practicamente inexistente. Son strikers, fueron hacia delante y fueron cazados. Topuria no se ha enfrentado a un tipo que le agarre de la pierna, del cuerpo, que luche". Según unas declaraciones muy polémicas, Topuria se habría beneficiado en sus últimos compromisos de medirse a rivales cuya principal fortaleza reside en el striking, lo que no ocurriría en un hipotético combate frente a Tsarukyan.

Además, Khabib apuntó a la estrategia de la UFC en torno al campeón: "Es una pelea interesante. Sé que la compañía se mueve con cautela con Topuria, no quieren lanzárselo (Arman) demasiado rápido. Ahora mismo, Topuria es una mayor estrella que Tsarukyan". Aun así, advirtió que la situación podría cambiar pronto: "Si Arman consigue una gran victoria, ¿dónde podrán esconderle? No podrán (evitar el Topuria - Tsarukyan)".