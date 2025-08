Ribovics, el 'showman' argentino de UFC: "Será un combate salvaje; tengo mis armas secretas"

La UFC tiene en Esteban Ribovics a uno de los peleadores más entretenidos de la división del peso ligero, que actualmente domina Ilia Topuria y es conocida por ser la más competitiva de todo el roster. El argentino de 29 años, nacido en Salta, acumula un récord profesional de 14-2 (3-2 UFC) y este sábado busca volver a la senda de la victoria ante Elves Brenner, púgil brasileño de la Chute Boxe.

Apodado como 'El Gringo', Ribovics viene de dos actuaciones merecedoras del bono a pelea de la noche. En marzo, los jueces vieron vencedor a su rival Haqparast en una decisión que bien pudo irse de su lado. Unos meses antes, en la Esfera de Las Vegas, Esteban y Daniel Zellhuber protagonizaron una de las mayores guerras que se han visto en la historia de la UFC.

En plena fase de recorte de peso, el miembro del Kill Cliff FC atiende a SPORT desde Estados Unidos para analizar este compromiso.

Perdiste tu último combate en una ajustadísima decisión ante Nasrat Haqsparat

Ya pasé el mal gusto que me quedó de esa pelea, pero aprendí bastante, me capacité en varios errores míos y trabajé sobre ellos, obviamente. No volví a cometer algunos errores en la parte final, donde reboté bastante peso. Así que voy a trabajar para no estar tan pesado y ser más rápido dentro de la pelea. Creo que eso me afectó un poco en el primer round con Nasrat. Hay mucho que todavía no se vio de mí y que lo pueden llegar a ver en esta pelea. Estamos ready.

¿Qué crees que te faltó en ese combate? Tú lideraste la pelea en volumen de golpes, pero los suyos fueron más significativos

Estaba muy pesado, entonces no podía hacer lo que yo quería con mi cuerpo. Le decía a mi cuerpo que hiciera algo y no reaccionaba. Va muy por ahí, digamos. Estaba muy, muy pesado.

¿A qué se debió eso?

Seguramente fue por la comida que metí, los líquidos de carga que tomé, mucha comida además, y me dejé llevar por el rebote de peso del día siguiente. Entonces, va por ese lado. Tengo que tener más cuidado con eso. Con Zellhuber peleé en 175 y con Nasrat peleé en 185. Imaginate, son 10 libras más todavía. Y en el primer round se sintió bastante, porque él estuvo más rápido que yo. En el segundo y tercero yo me puse más a tope.

Los rostros magullados de Haqsparat y Ribovics tras su combate / UFC

Si hubieses ganado a Haqsparat quizás este sábado pelearias contra un rival dentro del ránking

Ojalá que sí, eso es lo que estoy buscando. Quiero pelear una vez más este año y, con esta victoria, ojalá pueda acercarme al top 15 más rápido.

"Tengo mis armas secretas que todavía no las han visto en la jaula"

Vamos a hablar de tu rival, Elves Brener, de la Chute Boxe, ¿qué nos puedes decir de él?

Es un peleador muy respetable, muy aguerrido. Tiene mucho agarre, mucho corazón, mucho huevo, como se dice. Ha pasado de estar casi noqueado en el primer round a noquear en el tercero. Hizo una buena pelea contra Orolbai en el piso, en la lucha también. Tiene varios nocauts, así que... Su estilo es un poco desordenado, así que la idea es intentar ir por esos lados y buscar conectarlo con mi mano. Pero yo estoy entrenado: si él me lleva al piso, yo también voy al piso, y tengo mis armas secretas, que todavía no las han visto en la jaula. Solamente han visto mi boxeo, mi striking, pero tengo mucho preparado ahí abajo, guardado en las mangas.

Viene de dos derrotas pero ante nombres de mucho nivel, entre ellos el español Joel Álvarez

Exactamente. Obviamente, las derrotas no fueron con cualquiera, sino con gente buena, así que es respetable. Es un buen combate, y nada, va a ser una buena noche, una buena pelea. Creo que los dos vamos a salir a demostrar lo que queremos, y los dos queremos la victoria, así que seguramente va a ser algo muy salvaje y muy aguerrido.

¿Cómo crees que va a plantear el combate?

Él busca mucho el contragolpe, a veces también presiona bastante, pero yo voy a salir a hacer lo mismo: voy a salir a presionar y a buscar el nocaut con mis herramientas. Ahí veremos cómo se plantea la pelea, pero yo voy a hacer mi trabajo, voy a venir a noquear, así que voy a intentar eso... y ojalá se cumpla.

Volveremos a ver al 'Gringo' Ribovics en plena acción

Eso siempre. Cardio, mi parte de boxeo y mi golpe por minuto, eso no cambia, lo entreno mucho. Pero también quiero no ser tan loco y a ver si no tiro tantos golpes al pedo, porque ya me di cuenta que tirar mucho no significa tirar más certero. Así que hay que tirar fuerte, certero y capaz no tanto al voleo, como decimos en Argentina.

Sobre Brener, ¿cuáles son sus puntos fuerte y débil?

El punto fuerte son sus volados de contraataque, con los que consiguió un KO. También avanza bastante tirando golpes aislados. Su debilidad es que camina para atrás, digamos. Y en el piso, obviamente, es bueno, así que ese también es su punto fuerte. Pero ya vamos a ver, el sábado veremos quién tiene la mejor noche.

¿Una predicción?

Ko en el primer asalto

Cuando se habla de Esteban Ribovics no tan solo se habla de un excelente peleador con récord de 14-2, sino de uno de los hombres más entretenidos de toda la UFC. Todo el mundo quiere ver al 'Gringo'. ¿Lo sientes tú también así?

Honestamente, sí. En las redes se nota mucho eso que decía, y cada vez se nota más. La gente quiere ver peleas y a veces se enojan porque me ponen en el Apex y no en una cartelera grande. Pero hay miles y miles de esos comentarios. Sí, eso te motiva y te pone contento, obviamente, que a la gente le guste ver mi pelea y que ansíe que llegue. Eso te genera algo lindo por dentro, así que sí, motiva mucho.

No puede ser que no te veamos pelear en grandes estadios...

Quién sabe. Quiero pelear en el Madison Square Garden, que todavía no lo he pisado. Es en noviembre, así que quién sabe. Sería un buen objetivo y me encantaría que sea así. Obviamente le estoy pidiendo al universo que se dé. Ahora vamos a ver si me lo gano, ¿no? Pero sería hermoso, por supuesto.

¿Qué consideración tiene la UFC de ti? ¿Hablas con ellos al respecto? Eres una de las promesas de las 155 libras

No he hablado mucho con los matchmakers, lo único que hablo con ellos es que después de la pelea me vienen a felicitar, están contentos por haberme puesto en la pelea que me pusieron. Eso se encarga mi manager. Pero lo que sí me dejaron en claro es que les encanta tenerme en la UFC, les gusta ponerme a pelear y siempre me ponen buenas peleas. Creo que mi manager sí quiere ponerme buenos nombres, como lo estamos viendo siempre. Iba a pelear con Bobby antes, pero Bobby al final, obviamente, aceptó otra pelea. Creo que está en su derecho, por supuesto, porque él ya está en la parte última de su carrera y yo estoy creciendo. No creo que quiera un prospecto que se quiere comer el mundo con otro KO más, ya suficiente con Rufy que lo noqueó. Pero creo que me están poniendo a pelear con buenos nombres para subir rápido, me quieren tener ahí arriba porque soy un peleador entretenido y eso habla bien de mí, de mi trabajo, de todo lo que hago y de lo que muestro ahí arriba de la jaula.

¿Algún nombre para enfrentarte en el futuro en caso de victoria?

No, no he mirado nada. Yo siempre le digo a mi manager que me ponga el que él piense que es correcto para mí y ya está. Mi manager creo que también siempre busca esa parte, que sean más strikers, finalizadores rápidos, como fue McKinney, que finalizó en el primer round.

Esteban Ribovics, peleador argentino de la UFC / UFC

¿Cómo ves tu división? Nuevo campeón, Ilia Topuria. Está la situación con Arman Tsarukyan, castigado. La 'vieja guardia' con Gaethje, Holloway, Poirer se acaba de retirar...

Obviamente, como dijiste vos, es la división más difícil de todas. Para mí es la más completa y la más difícil. Tenemos pegada y velocidad, y hoy en día está el gran Topuria en la punta, bien merecido. Pero creo que todavía no le ha tocado una pelea realmente difícil para medirse en las 155. Creo que una pelea con Tsarukyan o con Justin Gaethje podría ser muy buena para Ilia, para medirse bien. Con Oliveira, yo creo que no hizo lo que tenía que hacer en la pelea, sino que se perdió en el juego de Topuria. Se dejó llevar por el estilo de él, que es buscar el knockout, y nada, puso la mandíbula ahí.

¿Cómo verías un Topuria - Pimblett?

Yo creo que Ilia todavía es un poquito más superior a Paddy, en lo que yo opino. Pero puede ser entretenida. Paddy también recibe muchos golpes, le gusta recibir, es duro. Además, es más grandote también, así que puede ser entretenida. Más entretenida me gustaría con Tsarukyan o Gaethje. Yo creo que sería un poco más pareja. Con Tsarukyan, por estilo, puede ser el que más le haga una pelea difícil a Topuria. Creo que sigo votando por Topuria, pero voy con un 55-45: 55 para Topuria y 45 para Tsarukyan. Topuria es un peleador completo. Lo que sí me queda claro es que en las 170 no tiene chance contra Islam. Es demasiado tamaño ya. Islam es muy grande, mucho más que yo. Creo que hay mucha diferencia física entre Islam y Topuria. Esa es mi opinión.

UFC Argentina: ¿Lo ves posible a corto plazo?

Obviamente, para cualquiera de los argentinos que estamos en la UFC sería un sueño pelear en Argentina con toda nuestra gente, sería hermoso. Sí lo veo muy viable. Honestamente, creo que para fin de año y el año que viene van a aumentar los peleadores argentinos dentro de la UFC. También tenemos Contenders Series que quizás, ojalá, Dios quiera, les vaya muy bien. Y el año que viene creo que van a entrar un par más.

Así que en 2027, quién sabe, podría ser. La UFC ya fue a Argentina una vez y estuvo bueno, pero había solo dos peleadores argentinos. Ahora, si tenemos 10 o 12 peleadores, creo que sería muy fácil que la UFC