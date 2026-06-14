Resultado del Topuria vs Gaethje: La IA tiene claro quién es el ganador de la pelea en la Casa Blanca

Ilia Topuria y Justin Gaethje se ven las caras en un combate histórico frente a los jardines de la Casa Blanca, en el evento conmemorativo de la UFC por el 250 aniversario de los Estados Unidos. Con un inmaculado 17-0 en su historial, 'El Matador' defiende su cinturón del peso ligero frente a un Gaethje (27-5) que pretende dar la sorpresa.

Después de noquear a Volkanovski, Holloway y Oliveira, tres auténticas leyendas de la UFC, el hispanogeorgiano tiene todas las papeletas de llevarse hoy la victoria y defender con éxito su cinturón, asentándose así como uno de los mejores de la historia de la compañía.

El resultado del Topuria vs Gaethje, según la Inteligencia Artificial

Si le preguntamos a la Inteligencia Artificial (ChatGPT) sobre su predicción para este combate, la respuesta es muy clara y va en la línea de lo que opinan la mayoría del público y de expertos en artes marciales mixtas:

"Mi pick es Ilia Topuria, con una probabilidad estimada de victoria de 72% vs. 28% para Justin Gaethje. El mercado lo ve incluso más claro: Topuria aparece alrededor de -525 y Gaethje +365, lo que normalizado se acerca a un 80%-20% para Topuria".

Topuria golpea a un Oliveira noqueado / LAP

Preguntando sobre una predicción más concreta sobre la forma de finalización en el combate, así responde: "Topuria gana por TKO/KO en el 2.º asalto, probablemente entre el minuto 2 y 4.

Veo un primer asalto tenso: Gaethje intentará romperle la base con low kicks y calf kicks, obligarle a intercambios sucios y meter presión en línea recta. Pero el problema para Justin es que esa agresividad también le abre ventanas a los contraataques cortos de Topuria. Gaethje absorbe muchísimo daño: la ficha oficial de UFC lo sitúa en 7,05 golpes significativos recibidos por minuto, un dato muy peligroso contra un pegador preciso como Ilia.

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La secuencia que más me encaja: Gaethje empieza bien con patadas a la pierna y algún derechazo al cuerpo, pero Topuria va leyendo el ritmo, le castiga con jab al pecho/cabeza, amagos de entrada y manos al cuerpo. En el segundo asalto, Justin se queda más plantado tras una patada o un intercambio, Topuria entra con derecha recta o gancho de izquierda, lo toca fuerte, lo persigue con combinaciones compactas y el árbitro para la pelea contra la reja".