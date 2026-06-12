El refugio de Ilia Topuria (29 años) es un barrio de 13.000 habitantes en Alicante alejado de la costa: "Todo lo que tengo en mi vida, como mis amigos, está aquí"

Ilia Topuria está enamorado de Alicante, especialmente del barrio de Garbinet, el lugar que le vio crecer desde los 15 años, cuando su familia llegó a España en busca de una nueva vida. "Todo lo que tengo en mi vida, como mis amigos, está aquí. Y no lo voy a cambiar por nada, porque puede ser que me vaya a otro lugar y tenga el doble de dinero, pero aquí soy el doble de feliz", confesó en una entrevista al diario 'Información'.

El barrio de Garbinet, conocido cono Parque de las Avenidas, es una zona de clase trabajadora, ubicada al norte del casco urbano. Se respira un ambiente familiar, donde el buen rollo se nota por las calles, conocidas por sus amplias avenidas, zonas verdes y urbanizaciones. El barrio está lleno de bloques de pisos y urbanizaciones funcionales. En total, hay más de 13.000 habitantes y apenas 1,07 kilómetros cuadrados de superficie.

Una de las zonas más transcurridas por Topuria era el gimnasio Climent Club, donde, tanto él como su familia, encontraron el sitio perfecto para desarrollarse a nivel deportivo. Con el transcurso de los años, el modesto gimnasio familiar, administrado por Jorge y Agustín Climent, se convirtió en su segunda familia.

Así es el gimnasio Climent Club / Google

En pocos entrenamientos, Topuria y su hermano, Aleksandre, demostraron su gran nivel y tomaron una decisión drástica: dejar los estudios para dedicarse por completo al entrenamiento. Una elección difícil, pero que ha visto sus frutos, pues Topuria puede completar un nuevo éxito si logra vencer al campeón de peso ligero de la UFC Justin Gaethje, en el combate que se celebrará el 14 de junio de 2026 en Washington D.C., concretamente en los jardines de la Casa Blanca.

Topuria en Washington / EFE

A pesar de abandonar los estudios, Topuria necesitaba generar ingresos para poderse financiar el entrenamiento y tuvo que realizar distintos trabajos como vigilante de seguridad y cajero. Unos empleos que consiguió gracias al apoyo incondicional de sus entrenadores.

Después de unos años, el luchador hispanogeorgiano tuvo que mudarse a Madrid para continuar su carrera deportiva, pero Topuria reconoció que su vínculo por Alicante es único.

Alicante / EFE

El peleador quiso dejar claro que "he viajado por todo el mundo y Alicante no tiene nada que envidiar a ningún otro sitio del mundo". El principal motivo que destacó es que "me encanta, pues es como un paraíso, tenemos sol, playa, buena gente, buena comida, si me fuera a un lugar del mundo para cualquier motivo o por una temporada, bien, pero no cambio Alicante".

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Sobre cómo es él, el luchador reconoció que "soy una persona bastante normal, mucha gente se puede llegar a imaginar que puedo llegar a ser agresivo por el tipo de deporte que practico, pero pasa totalmente lo contrario".