La reflexión de Islam Makhachev: "No importa la edad que tengas, para tus padres siempre serás un niño. Después de cada pelea, mi madre me dice "ya basta"

Islam Makhachev se ha ganado estar en la conversación de los mejores peleadores de la historia de la UFC. El doble campeón del peso ligero y del peso wélter defenderá este fin de semana por primera vez el último cinturón que consiguió tras derrotar por decisión unánime a Jack Della Maddalena en el UFC 322. Con una racha histórica de 16 victorias a sus espaldas, el peleador daguestaní quiere seguir siendo el número uno pasando por encima de su rival de este fin de semana en el UFC 330, el retador irlandés Ian Machado Garry.

En una entrevista reciente, Islam Makhachev habló abiertamente sobre la presión que siente en su entorno de retirarse a sus 34 años de edad. Khabib Nurmagomedov, leyenda de este deporte y actual entrenador del campeón, se retiró con 32 años. En ese sentido, Islam habla de la petición de su madre: "Siempre, antes de cada pelea y después también. Me dice "ya basta, ya lo has conseguido todo, ¿por qué seguir arriesgando tu salud?".

Islam Makhacgev / UFC

"Y, sinceramente, la entiendo. Es madre. Se preocupa. No importa la edad que tengas, para tus padres siempre serás un niño. Pero ahora mismo, sigo sintiéndome motivado. Sigo teniendo metas. Y mientras eso siga siendo así, seguiré adelante", reflexionó el campeón. En la misma línea, añade: "Últimamente me dice: «Khabib escuchó a su madre, pero tú no quieres escuchar». Le digo que nunca lo planteó así. Nunca me dijo: «O paras, o…». Hace poco me dijo: «Quiero reunirme con Khabib. Necesitamos hablar». Le pregunté: «¿De qué necesitas hablar con él?». Me respondió: «Solo necesitamos hablar». Todavía no he concertado esa reunión".

En cualquier caso, Islam ha demostrado ser un tipo muy casero y muy fiel a su entorno, pues no acostumbra a regodearse demasiado tras sus victorias y se marcha enseguida a su Daguestán natal. Según sus propias palabras, su casa es "el único lugar que echo de menos cada día", y la vida después de sus combates se reduce a coger un vuelo de vuelta a casa.

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Islam Makhachev vs Ian Machado Garry / Twitter

A la espera de ver lo que sucede este fin de semana, Makhachev sigue en lo más alto de la pirámide de la UFC con una sola derrota en su historial, sufrida en 2015 ante Adriano Martins. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico y no parece que haya ningún peleador de la categoría del peso wélter capaz de frenarle. Si consigue ganar a Machado Garry, lo último que le podría faltar sería el combate soñado por los aficionados ante Ilia Topuria.