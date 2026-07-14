La reflexión de Aleksandre Topuria: "Si tu hermano es mejor que tú, estoy muy feliz por él, y haré cualquier cosa para que eso suceda"

Aleksandre Topuria (Halle, Alemania, 1996) es un artista marcial mixto hispano-georgiano que compite en la categoría de peso gallo en la UFC. Desde muy pequeño practica deportes de contacto, comenzó en la lucha libre olímpica y fue seguido por su hermano, también peleador y campeón mundial del peso ligero en la UFC, Ilia Topuria.

Cuando se mudaron a Alicante, ambos comenzaron a entrenar Brazilian Jiu-Jitsu. Posteriormente, ingresaron al Climent Club y probaron las artes marciales mixtas. En su primera competición de MMA, Alek ganó por sumisión en el primer asalto de un evento amateur en Barcelona.

Aleksandre Topuria, ante Almakhan / UFC NEWS

En 2015, 'El Conquistador' hizo su debut como profesional en Valencia, consiguiendo su primera victoria. Un mes más tarde, el hispano-georgiano aseguró su segunda victoria profesional. No obstante, perdió por TKO en su tercera pelea, y se mantuvo alejado de la competición por un tiempo.

Aleksandre volvió al octágono en 2021, consiguiendo su tercera victoria, seguida de una cuarta en 2022. En mayo de 2023, volvió a ganar con solvencia en el evento de WOW, antes de fichar por la UFC. En la competición reina, suma dos victorias por decisión unánime, ostentando un récord de 7 victorias y 1 derrota como profesional en las artes marciales mixtas.

Los hermanos Aleksandre e Ilia Topuria / UFC

El hermano mayor de Ilia Topuria es uno de los principales candidatos al título. Con todo, ha sido parte fundamental de los campamentos de 'El Matador', siendo clave en su esquina al momento de proclamarse campeón del mundo en dos pesos distintos. En este sentido, la cuenta de X 'Title Fight Media' ha compartido un extracto de la entrevista con Aleksandre Topuria, hablando sobre su equilibrio entre peleador y miembro del equipo.

El citado medio resume en redes sociales cómo Aleksandre Topuria canceló su séptima pelea profesional para ayudar a su hermano Ilia a ganar el título mundial de la UFC en peso pluma contra Alexander Volkanovski. A partir de entonces, 'El Matador' hizo lo mismo por su hermano para conseguir sus primeras victorias en la UFC.

"Si tu hermano es mejor que tú, estoy muy feliz por él y haré cualquier cosa para que eso suceda", relataba el mayor de los Topuria. Además, Aleksandre reconoce que está dispuesto a dar todo lo que está en sus manos para conseguir que se reconozca a su hermano como el mejor en este deporte.

"Algún día dirán: Ilia, el más grande. Esto es lo que quiero, esta es mi meta...", sentencia 'El Conquistador'. Actualmente, Aleksandre Topuria está esperando oponente para su tercera pelea en la UFC. Tras su último triunfo, el mexicano Santiago Luna suena como uno de los pretendientes.