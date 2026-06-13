Los puntos débiles de Topuria que Gaethje puede aprovechar para dar la sorpresa en la Casa Blanca: el peor escenario para 'El Matador'

La pregunta es sencilla, aunque la respuesta no lo sea tanto: ¿qué debe hacer Justin Gaethje para dar la campanada y vencer a Ilia Topuria? El estadounidense no parte como favorito, pero tampoco es un rival cualquiera. Es campeón interino, tiene una carrera enorme a sus espaldas y durante años ha demostrado que puede hacer daño a cualquiera si consigue llevar la pelea al lugar que más le interesa.

Gaethje es un striker que busca el caos. No necesita que el combate sea limpio, ni ordenado, ni técnicamente bonito. Al contrario. Su mejor versión aparece cuando consigue arrastrar a sus rivales a una guerra, cuando el intercambio se rompe, cuando hay golpes cruzados, presión, daño acumulado y momentos en los que la pelea deja de parecer un plan para convertirse en una supervivencia. Ahí es donde Justin se siente cómodo.

Las patadas para atacar la base 'adelantada' de Topuria

A priori, hay dos áreas en las que el estadounidense puede hacer daño al campeón absoluto. La primera y más evidente son las patadas. Tal y como ha demostrado durante todos estos años en la UFC, Gaethje tiene un pateo envidiable, capaz de imprimir muchísima fuerza, sobre todo cuando suelta low kicks a la pierna de su rival. También tiene capacidad para cambiar alturas, como demostró con su brutal KO a Dustin Poirier años atrás, pero ante Topuria puede ser mucho más importante atacar la zona del cuádriceps y el gemelo.

Gaethje finalizó a Poirer con una patada / UFC

Topuria va a querer llevar el ritmo y tiende a boxear con mucho peso apoyado en su pierna delantera. Ese puede ser uno de los objetivos claros de Gaethje. Castigar esa pierna para reducir su movilidad, restarle explosividad y hacerle más difícil generar potencia o recortar distancias. Para un boxeador como Ilia, la base es clave. Si esa base empieza a fallar, la pelea puede volverse más incómoda de lo previsto.

Convertir el 'pateo' en un pejae caro

El problema para Gaethje es que tampoco puede patear gratis. Tiene que ser cauto, porque Ilia puede contragolpear esas patadas con golpes directos que ya sabemos cómo pueden acabar. Si cada low kick tiene un peaje en forma de mano dura, el plan del estadounidense empieza a complicarse. Topuria debería responder no solo con bloqueos, sino también castigando con las manos, cambiando ángulos y evitando quedarse plantado delante de Justin.

Topuria en el combate ante Holloway / Altaf Qadri

La intención de Gaethje será empezar a hacer daño ahí y llevar la pelea a su terreno: una guerra, un caos perfecto donde el momentum pueda empezar a caer de su lado. Ilia y su equipo no esconden que una finalización temprana sería el escenario ideal. Si la cosa se alarga, quizá empiecen a aparecer algunas dudas, sobre todo si las patadas del estadounidense han ido haciendo daño desde el primer asalto.

Ahí está una de las claves del combate. Topuria no necesita demostrar que es más duro que Gaethje. Necesita demostrar que es más inteligente. Si acepta la pelea que quiere el estadounidense, la noche puede complicarse. Gaethje vive de romper el orden, de forzar intercambios largos, de sacar golpes cruzados, bajar la cabeza y lanzar volados desde ángulos poco vistosos pero efectivos. Técnicamente no siempre son golpes bonitos, pero sí peligrosos.

Justin no siempre necesita ser más preciso que su rival. Muchas veces le basta con hacer que el otro deje de serlo. No es solo un pegador de un golpe, aunque tiene potencia de sobra para cambiar una pelea con una mano o una patada. Su peligro real suele crecer cuando consigue sumar volumen, castigo y daño acumulado. Ahí sus rivales empiezan a entrar en su juego.

Topuria, menos golpes pero MUCHO más dañino y defensivo

Los números ayudan a entenderlo. Topuria conecta 4,81 golpes significativos por minuto, con una precisión del 48%, y absorbe solo 3,83. Gaethje conecta más, 6,48 , pero también recibe 7,05 por minuto, uno de los registros más altos de la compañía. Topuria tiene un porcentaje del 64% en golpes defendidos frente al 51% de Justin. Esa diferencia lo resume todo. Ilia es más calculador, se protege mejor y evita muchas respuestas del rival. Justin acepta el intercambio, se come golpes y confía en que su daño también acabe llegando.

Por eso la trampa no está solo en la pegada de Gaethje, sino en todo lo que genera alrededor. Presión, low kicks, intercambios, orgullo, desgaste y esa sensación de que cada acción puede terminar en una guerra. Si Topuria se queda demasiado tiempo en la media-corta, si responde siempre por carácter o si busca el KO con ansiedad, Justin tendrá más opciones de las que debería.

La vía más realista para Gaethje si quiere salir con el cinturón absoluto en la cintura es encontrar un 'Hail Mary': un golpe muy duro, aislado o preparado a partir del daño previo, que haga lo que nadie ha conseguido hasta ahora, derrotar y noquear a Topuria. Ganar una decisión larga ante Ilia parece el camino más complicado para el estadounidense, porque obligaría a sostener durante 25 minutos un orden que no siempre le favorece. El KO, por difícil que sea, parece su ruta más clara. Topuria es demasiado completo como para que le puedas vencer a cinco rounds.

Pero para llegar ahí tendrá que cruzar varias puertas antes. Tendrá que castigar la pierna, hacer que Ilia retroceda, impedir que marque la distancia con comodidad y conseguir que el campeón entre en intercambios más largos de lo necesario. También deberá sobrevivir a los primeros golpes limpios de Topuria, algo que no es poca cosa.

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‘El Matador’, además de usar mucho las fintas, lee muy bien las de sus rivales y responde de forma quirúrgica. Todo parece indicar que el combate empezará con momentos de intercambio, que Justin intentará tocar y que Ilia usará esa información para encontrar la distancia. Si Topuria se mantiene frío, el hispanogeorgiano debería ir creciendo con el paso de los minutos y asentando sus golpes con cada vez más claridad.