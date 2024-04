La próxima pelea de Topuria podría tener fecha y lugar

Ilia Topuria, después de arrebatar el cinturón de peso pluma a Alexander Volkanovski el pasado febrero, ya piensa en su próxima pelea. 'El Matador' dejó claro que su futuro rival será Max Holloway, en caso de que se dispute el título de BMF que actualmente posee el peleador hawaiano.

El hispano-georgiano pasó por los micrófonos de 'MMA Hour' para dar más información acerca de este combate y revelar la posible fecha y lugar donde se llevará a cabo. "Creo que quieren que pelee en The Sphere en septiembre", afirmaba Topuria. 'The Sphere' es un lugar emblemático de Las Vegas en el que se celebrará la UFC 306, tal como aseguró Dana White, actual presidente de la UFC.

Aun así, Ilia no se ha olvidado, ni mucho menos, de su pelea en España, que muy posiblemente se celebre en el Santiago Bernabéu. Dicho evento se celebraría después de su combate contra Holloway. "Al mismo tiempo queremos ir a España. Queremos traer UFC aquí en el primer trimestre del próximo año. Esa es una de las razones por las que quiero pelear en septiembre u octubre, para poder pelear después en el primer trimestre del año".

La pelea de Topuria contra Holloway todavía no es oficial. De hecho, el actual campeón de peso pluma no tiene esta única opción encima de la mesa, sobre todo si el hawaiano no pone en juego el cinturón de la BMF. En ese caso, una revancha contra Alexander Volkanovski sería el escenario más probable.

¿McGregor contra Topuria?

Otra posibilidad, menos viable, sería la de Conor McGregor. Y es que el irlandés vuelve a la UFC el próximo 29 de junio, cuando se medirá con Michael Chandler. Por tanto, no daría tiempo para un posible enfrentamiento contra Topuria en septiembre.

'El Matador' ya empezó su campaña, después de la victoria de Holloway, de forma contundente. "Golpeemos y averigüemos qué pasa. Sé que seré el primero en apagarle las luces. Estoy seguro de que soy superior a él en todos los aspectos. Puedo manejar la pelea como desee. Podría preguntarle: '¿Cómo quieres que termine esto? ¿Quieres ser noqueado? ¿Quieres ser sometido? ¿Qué prefieres?".