Prates, el 'fumador' que deja sin palabras a la UFC: “Dos o tres paquetes al día”

Los deportes de combate suelen asociarse con la vida más estricta del mundo del deporte. La dieta medida al milímetro, el descanso casi sagrado, cada asalto al saco y cada metro de carrera planificado. En las artes marciales mixtas, donde conviven boxeo, jiu-jitsu, wrestling y un sinfín de disciplinas, esa exigencia se eleva todavía más. La mayoría de peleadores viven pendientes de su salud como si fuera otro rival a batir.

En medio de ese escenario aparece una excepción total a la norma: Carlos Prates (22-7). El brasileño, una de las grandes irrupciones recientes de la UFC, carga con un vicio tan cotidiano como chocante en pleno alto rendimiento: el tabaco. 'The Nightmare', que este próximo fin de semana en el UFC 322 enfrenta al excampeón del wélter Leon Edwards (22-5), es uno de los mejores noqueadores de todo el planeta y tiene un ritual algo particular que lo hace único.

Fumador de cuna

“¿Un día normal? Quizás 10-15 cigarrillos”, llegó a contar en una entrevista con Ariel Helwani. Y eso hablando de jornadas tranquilas. De fiesta, reconoce que puede llegar a fumarse hasta tres paquetes. Aun así, su carrera en el mayor escaparate de las MMA no ha hecho más que despegar. Prates suma un 5-1 en la UFC, con todas sus victorias por la vía rápida: KO o nocaut técnico. En agosto pudo rescarcirse de su única derrota en la promotora (ante Ian Garry en abril) con uno de los highlights del año, un codo giratorio que dejó al 'gatekeeper' de la división Geoff Neal mirando las estrellas en Chicago.

Precisamente fue después de ese combate en el que Prates nos volvió a dejar con un momento icónico. Cigarrillo en mano y fumando como si estuviera en su casa, Carlos respondía las preguntas de los periodistas, dejando un olor que no pasaría desapercibido para Dana White, jefe de la UFC, minutos después. "¿Quién ha fumado aquí?", dijo entre risas.

Esa brutal actuación devolvió a Carlos a la senda de la victoria y la UFC lo ha recompensado con un plato fuerte. Edwards fue monarca de la categoría entre 2022 y 2024, aunque ahora pasa por su peor momento. Perdió el título de forma catastrófica frente a su público ante Belal Muhammad y, también ante la parroquia inglesa, cayó sometido por Sean Brady el pasado mes de marzo. Para 'Rocky' este combate supone un todo o nada para el futuro de su carrera profesional. Carlos, número nueve del ránking, podría colocarse en el Top-4 que lo dejaría a las puertas de la oportunidad titular.

Criado en el Muay Thai tailandés

El arranque de su trayectoria profesional no fue el más brillante, y esa irregularidad lo empujó a mudarse a Tailandia, cuna del muay thai. Allí afiló su striking, potenció su pegada y acabó de moldear el estilo agresivo que hoy lo acompaña en su mejor momento físico.

Carlos Prates, peleador y fumador de mucho nivel / UFC/TWITTER

Su paso por el Dana White’s Contender Series fue el punto de inflexión definitivo: una victoria le abrió las puertas de la UFC en agosto de 2023. Desde entonces, dos finalizaciones en el primer asalto y otras dos en el segundo lo han catapultado hasta el puesto 13 del ránking del peso wélter, una de las divisiones más profundas y competitivas de la actualidad. Su triunfo más sonado llegó ante Neil Magny, el clásico gatekeeper de la categoría, al que mandó a dormir en el primer asalto. Ese nocaut le permitió sumar su cuarto bono a Actuación de la Noche dentro de la compañía. Cada vez que Prates entra a la jaula, la sensación es la misma: pasan cosas.

Fumando en ruedas de prensa

En ese contexto emerge la figura de Prates como un personaje casi antisistema dentro del deporte de élite. Empezó a fumar a los 15 años y nunca abandonó el hábito, ni en campamento ni en semana de pelea. Un ejemplo claro fue la noche en la que noqueó a Charlie Radtke el pasado junio: apenas unos minutos después del KO, se le vio encendiendo un cigarrillo.

“Llevo viviendo más años fumando que sin fumar. Así que para mí es normal, fumo antes del combate, el día del combate... es normal. Ahora estamos aquí en Louisville, así que intento ir a beber un poco de whisky porque aquí es capital del whisky y me gusta mucho el whisky”, explicaba el peleador de 32 años tras vencer Radtke.

Mientras el resto del vestuario se obsesiona con cuidar cada detalle de su cuerpo, Carlos Prates camina por la cuerda floja entre genialidad y exceso. Por ahora, su talento y su pegada sostienen la historia más insólita del peso wélter actual: la de un fumador empedernido que se está ganando, a base de nocauts, un lugar entre los mejores del mundo.