El polémico mensaje de Giorgina, la exmujer de Topuria, tras su derrota ante Gaethje: “El camino, la verdad y la vida”

La derrota de Ilia Topuria sigue retumbando en las cabezas de muchos aficionados de la UFC. Fue totalmente inesperada y dejó una imagen impactante, con el rostro del hispano-georgiano hinchado y sangrando. Justin Gaethe fue muy superior y provocó la primera derrota de Topuria.

Pero el deporte consiste en caer y levantarse. Perder forma parte del deporte y Topuria tiene claro que volverá más fuerte. El luchador de peso ligero incluso felicitó a Gaethje, reconociendo el daño físico recibido durante la pelea, incluyendo una pérdida de visión temporal en ambos ojos. A pesar de la derrota, destacó su buena preparación física y afirmó que la historia entre ambos peleadores "está lejos de terminar", asegurando que buscará la revancha en un futuro.

No obstante, a quién quería ver a Topuria perder, o eso parece. En las redes sociales ha recibido múltiples críticas, y también se han visto mensajes curiosos, como el de su exmujer Giorgina Uzcategui. La empresaria publicó un fragmento de un texto apostólico, que muchos lo han relacionado con Topuria.

Un texto directo hacia Topuria

"Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. — Hechos 9:8. Tres días después, un discípulo llamado Ananías oró por él y recuperó la vista. En la tradición cristiana, esta ceguera suele interpretarse como algo más que una pérdida física de visión: simbolizaba que Saulo estaba “ciego” espiritualmente y necesitaba detenerse para ver las cosas de una manera diferente antes de continuar su camino", decía el texto.

Después, escribió "El camino, la verdad y la vida", que corresponde a un pasaje bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, que relata la conversión de Saulo de Tarso (quien después sería conocido como el apóstol Pablo).

El mensaje de Giorgina Uzcategui en redes sociales / Sport.es

La frase de Saulo encaja perfectamente con la pelea de Topuria, donde el luchador quería continuar la batalla a pesar de no ver casi nada, tener el hueso orbital roto y levantarse para seguir luchando. Sin embargo, Topuria todavía no se ha pronunciado al respecto.

Ilia Topuria y su exmujer cerraron definitivamente el litigio, lo que le permitió al campeón volver a centrarse plenamente en su carrera deportiva.

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El desenlace del caso supuso un alivio para el peleador, que siempre sostuvo su inocencia y su voluntad de resolver la situación por la vía legal