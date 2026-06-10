El plan de Topuria para desmontar a Gaethje en la Casa Blanca: así se construye un 'KO' fulminante

Ilia Topuria se subirá al octágono de la UFC en los jardines sur de la Casa Blanca como claro favorito en su duelo ante Justin Gaethje, campeón interino de la división. El estadounidense llega a esta tercera oportunidad de ser campeón absoluto con una carrera legendaria, llena de guerras y finalizaciones, pero también con 37 años, en la parte final de su trayectoria y con muchísimo daño acumulado en el cuerpo. Al otro lado de la jaula le esperará un ‘Matador’ en plenitud física, invicto, al que casi no han tocado en 17 combates profesionales y con herramientas de sobra para destruir a su rival en apenas unos minutos.

La fórmula del éxito para Topuria puede llegar de muchas formas. Ilia no es solo un pegador. Formado en la lucha grecorromana, cinturón negro de jiu-jitsu y grappler temible, ya demostró en los primeros capítulos de su carrera que en el suelo y en la lucha no le van a “pillar” fácilmente. Sin embargo, donde más ha brillado en los últimos años es en el juego de pie. El hispanogeorgiano tiene dinamita en los puños y para muchos ya es uno de los grandes noqueadores de la historia reciente de la UFC. Su currículum así lo avala: viene de dormir a Volkanovski, Holloway y Charles Oliveira, y quiere hacer lo mismo ante Gaethje, ya sea por acumulación de golpes, una buena combinación de abajo a arriba o un golpe aislado.

Topuria, un talento generacional difícil de sorprender

Topuria domina muchos registros del boxeo y a eso le suma una precisión extrema y una inteligencia especial a la hora de elegir sus golpes. Ahora mismo parece casi indestructible, pero en este deporte nunca se puede dar nada por sentado. Eso también lo sabe bien el equipo de Justin Gaethje, uno de los peleadores que más veces ha sabido competir como ‘underdog’ o no favorito, tal y como volvió a demostrar hace apenas unos meses ante Paddy Pimblett, un pleito que muchos pronosticaban como “fácil” para el inglés y que ‘The Highlight’ se encargó de convertir en otra noche incómoda para quien apostaba contra él.

Ilia Topuria / Ronda Churchill

La gran ventaja de Topuria es que tiene más caminos para ganar. Puede hacerlo de pie, donde su boxeo parece más limpio, más preciso y más dañino. Puede hacerlo desde la amenaza del grappling, que siempre obliga al rival a pensar dos veces antes de entrar. Y puede hacerlo también desde la gestión de la distancia, una de las claves que más han marcado sus últimas actuaciones.

Un jab quirúrjico y 'disfrazado'

‘El Matador’ basa gran parte de su juego en un jab adelantado que le sirve para mucho más que mantener la distancia. Lo usa para medir, para crear aperturas y para hacer daño real. Lo vimos ante Oliveira, al que Ilia abrió una buena brecha antes del KO definitivo a base de esas izquierdas disfrazadas de recto que obligaban al brasileño a subir la guardia. Y era entonces cuando Topuria aprovechaba para cambiar niveles y castigar el cuerpo, algo muy propio del boxeo mexicano que el campeón ejecuta a las mil maravillas.

Ese trabajo de abajo a arriba ha sido una de sus grandes señas de identidad. Recordemos que fue en la zona hepática donde empezaron los nocauts de Volkanovski y Holloway. Primero al cuerpo, después arriba. De abajo a arriba para ponerte a dormir. Eso ya lo hacía en las 145 libras. Ahora, en el peso ligero, ha conseguido trasladar ese timing sumándole más fuerza gracias a esas diez libras de más. Ilia tiene una combinación difícil de encontrar: volumen de golpes, precisión y poder de KO. Gaethje, en cambio, camina hacia adelante, acepta el castigo y busca devolver su propia medicina. Esa fórmula le sirvió ante rivales como Poirier o Ferguson, pero también le hizo perder sus anteriores oportunidades titulares ante Khabib y Oliveira, en ambas ocasiones finalizado.

Oliviera recibió mucho castigo / Ronda Churchill

Otro factor muy evidente a favor del hispanogeorgiano es la amenaza de la lucha. Ilia sabe que el gran escaparate está en el KO. Quiere dar el show que todos los aficionados esperan, salir a la Casa Blanca y apagarle las luces a Gaethje para sumar otra víctima de lujo a su currículum. Pero si el plan se tuerce, siempre tiene el recurso de llevarse al estadounidense a la lona, ya sea para puntuar, controlar o buscar la sumisión.

En esa zona, Topuria parece claramente superior. Gaethje defiende un alto porcentaje de los intentos de derribo rivales, pero Ilia promedia más de dos derribos por cada 15 minutos y tiene una precisión muy alta en ese apartado. No necesita basar todo el combate en la lucha, pero sí puede usarla como aviso. Ya lo hizo, por ejemplo, al final del primer asalto ante Holloway, dejando claro que también podía llevar la pelea al suelo si lo consideraba necesario.

Topuria deberá mantener la cabeza fría

Esa amenaza es útil por sí sola. Si Gaethje empieza a pensar en defender derribos, su striking pierde libertad. Si baja el centro de gravedad, abre huecos arriba. Si duda medio segundo antes de patear o entrar, Topuria tiene tiempo para leer y castigar. La lucha, en este caso, puede ser una herramienta para hacer todavía más peligroso su boxeo.

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Gaethje ante Khabib en 2020 / UFC

Topuria es más calculador cuando golpea, se protege mejor, cabecea bien y evita que el rival pueda contragolpear con comodidad. Gaethje, en cambio, vive muchas veces de tirar una moneda al aire: acepta tragarse lo que lanza su rival a cambio de poder conectar también sus propias manos. Todo apunta a que el combate arrancará con intercambios. Justin conectará, porque siempre lo hace, y Topuria tendrá que usar esos primeros contactos para encontrar la distancia, ajustar y empezar a imponer su ritmo. Con el paso de los minutos, el hispanogeorgiano debería ir a más, asentando sus golpes con más firmeza y fluidez hasta exponer los huecos de su rival. La diferencia de recursos parece demasiado grande como para ignorarla. Gaethje tiene experiencia, dureza y una carrera enorme ante rivales de muchísimo nivel, pero Topuria llega con más herramientas, mejor momento y una sensación muy clara, que si consigue mantener la pelea bajo sus reglas, tiene muchas formas de ganar.