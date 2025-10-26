Un piquete de ojos arruina la fiesta en el UFC 321: 'No Contest' entre Aspinall y Gane por el cinturón pesado

Abu Dabi volvió a ser escenario de emociones intensas y polémicas en una velada que prometía definir el futuro de varias divisiones de la UFC. El UFC 321 tenía todos los ingredientes para ser un evento histórico: un campeón carismático como Tom Aspinall que volvía a la acción tras más de un año, el talento técnico de Ciryl Gane y el regreso de grandes nombres dispuestos a consolidar su candidatura. Sin embargo, el destino quiso que la noche terminara envuelta en frustración y controversia.

Un desenlace amargo en el trono de los pesados

El combate estelar entre Aspinall y Gane fue tan breve como caótico. Ambos salieron con energía contenida, conscientes de que una victoria podía marcar el rumbo de la división tras la retirada definitiva de Jon Jones.

Aspinall, fiel a su estilo agresivo, buscó presionar desde el inicio con combinaciones rápidas y amagos de derribo. Gane, más paciente, trató de imponer su ritmo con un jab constante y su característico juego de pies. La pelea apuntaba a convertirse en un duelo técnico de alto nivel… hasta que, a los 3:11 del primer asalto, un piquete de ojo accidental del francés detuvo la acción.

Aspinall se llevó las manos al rostro de inmediato, visiblemente dolorido. El árbitro interrumpió el combate y llamó al médico, pero tras varios intentos por continuar, el inglés admitió que no podía ver con el ojo derecho. El sangrado y la inflamación eran evidentes. Después de cinco minutos reglamentarios, el médico decretó que no podía seguir, y la pelea fue declarada No Contest, desatando la decepción de los aficionados y la incomodidad de ambos protagonistas. “No sé por qué abucheáis, no ha sido mi culpa”, lamentó Aspinall, con el ojo hinchado y gesto de impotencia. Minutos después, las repeticiones en pantalla mostraron claramente el doble piquete de ojos, lo que calmó al público.

Gane, visiblemente afectado, pidió disculpas y expresó su deseo de una revancha inmediata en la rueda de prensa posterior. Era su tercera oportunidad titular fallida, un nuevo golpe moral para el francés. Por su parte, Dana White dejó entrever que la repetición del combate podría ser prioritaria para comienzos de 2026, aunque la apretada agenda de la promotora será la que marque el calendario.

Mackenzie Dern alcanza el trono del peso paja

Si la pelea estelar dejó un sabor amargo, la noche encontró su redención con Mackenzie Dern, quien se coronó campeona del peso paja femenino tras derrotar por decisión unánime (49-46, 49-46, 48-47) a Virna Jandiroba.

Dern emocionada / ALI HAIDER

La brasileño-estadounidense firmó la mejor actuación de su carrera: presión constante, striking pulido y un control en el suelo digno de su linaje en jiu-jitsu. Jandiroba resistió con valentía, pero el ritmo impuesto por Dern fue demasiado alto. Durante cinco asaltos, Mackenzie combinó ataques al cuerpo con derribos precisos y un dominio táctico impecable.

Entre lágrimas, levantó el cinturón y lo dedicó a su familia: “Este es el resultado de toda una vida de sacrificio. Gracias a quienes nunca dejaron de creer en mí”.

Nurmagomedov y Volkov ganan

La velada también tuvo protagonismo del linaje ruso con Umar Nurmagomedov y Alexander Volkov, dos veteranos que mantienen viva la tradición de dominio del este en la UFC. Umar Nurmagomedov, primo del legendario Khabib, ratificó su condición de futuro contendiente al dominar con autoridad a Mario Bautista. Con una mezcla de presión constante, transiciones limpias y defensa férrea, se llevó la victoria por decisión unánime.

Umar domina a Bautista en el suelo / ALI HAIDER

El estadounidense plantó cara e incluso sorprendió con una rodilla voladora en el segundo asalto, pero el daguestaní se adueñó del combate en los últimos rounds, llevándose las tres tarjetas y posicionándose como el siguiente en la fila para retar a Merab Dvalishvili en las 135 libras. Cabe recordar que en su primer enfrentamiento (UFC 311), Umar dio un serio aviso al campeón, dominando los dos primeros asaltos antes de que el georgiano remontara con su cardio interminable.

En tanto, Alexander Volkov venció a Jailton Almeida por decisión dividida, en un desenlace que generó controversia. Aunque el braslieño no logró concretar un castigo significativo en el suelo ni trató de someter a su rival, sí controló los dos últimos asaltos con derribos efectivos Dos de los jueces vieron ganador a Volkov, mientras que un tercero puntuó para el brasileño.